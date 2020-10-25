三大运营商 9 月开启 “回温”模式，5G 进入收获期

不知不觉，2020 年的第三季度已经结束。随着全国各地经济生活秩序加快恢复，人们正努力把疫情耽误的时间抢回来，我国经济呈现持续恢复性增长。在通信行业，日前，工信部发布了前三季度通信业经济运营情况，前三季度，电信业务收入累计完成 10228 亿元，同比增长 3.2%，增速较上半年持平。

与此同时，电信用户也开启 “回温”模式。近日，三大运营商发布了九月份的运营数据。数据显示，运营商的用户发展情况较前几个月明显好转。特别是 5G 套餐用户，在经历了一年的努力之后，我国 5G 进入收获期，中国移动的 5G 套餐首次突破一亿大关，成为全球 5G 套餐用户最多的运营商。

数据显示，9 月，中国移动的移动客户数净增 27.9 万户，用户总数达到 9.46181 亿户。4G 客户数净增 249 万户，累计达到 7.69515 亿户。有线宽带方面，中国移动有线客户净增 335.4 万户，累计达到 2.04213 亿。5G 套餐客户保持快速增长，当月，中国移动 5G 套餐客户数净增 1543.5 万户，累计达到 1.13592 亿户。

同月，中国电信移动用户数净增 166 万户，移动用户数累计 3.4935 亿户。有线宽带业务方面，中国电信有线宽带用户数净增 127 万户，有线宽带累计用户数 1.5675 亿户。当月 5G 套餐用户净增 766 万户，5G 套餐用户累计 6480 万户。

中国联通的移动出账用户 9 月净增 51.4 万户，累计达 3.09 亿户，其中 4G 用户本月净增 246.8 万户，累计达到 2.66 亿户，固网宽带用户本月净增 73.8 万户，累计用户达 8655.8 万户。

综合来看，三家运营商的用户数据均有涨幅，但又各有千秋。就中国移动而言，5G 业务是当前的重点。网络是运营商的生命线，也是中国移动服务的基础。中国移动以全球规模最大的 5G 网络为支撑，大力发展 5G 用户。截至目前，中国移动已开通 5G 基站超过 35 万座，在全国所有地级市和部分重点县城实现 5G 网络商用，提前完成全年 5G 建设目标。

中国电信的用户发展较为平稳。移动用户净增数仍是行业之首，与八月份相比，宽带用户数增幅增量明显，5G 套餐用户净增幅度略微下降。移动业务方面，中国电信积极开展 5G 网络共建共享，加快 5G 业务规模商用。宽带业务方面，中国电信加快宽带与智慧家庭的融合互促，促进宽带业务价值重塑。

中国联通的各项用户基础都较为薄弱。因此，在移动业务方面，中国联通自去年下半年起，以价值经营为导向，主动调整移动业务发展策略，坚持自律理性规范竞争，严控用户发展成本，提升用户发展质量。在固网宽带业务方面，疫情防控常态化驱动宽带组网和提速需求明显提高。中联通坚持理性规范竞争，积极发挥宽带速率高、内容丰富、服务优的综合优势，加快智慧家庭系列产品推广，促进宽带接入业务增长。