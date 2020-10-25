微软修复 Win10 更新后处理器显示 0.00Ghz 的 bug

IT之家10月25日消息 据外媒 WindowsLatest 报道，微软正在测试新的 Windows 10 累积更新，该更新将修复最新的 10 月更新（20H2）和 2004 版中的一些错误。

当前，版本号为 19042.608 的 Windows 10 测试版本修复了任务管理器上的 CPU 频率不正确的 bug。

▲ 图源 WindowsLatest

在过去的几个月中，尤其是在 2020 年 5 月更新（20H1）之后，一些用户报告称 Windows 10 任务管理器无法识别或显示正确的 CPU 使用率以及频率。例如一位用户观察到他电脑上的 CPU 一直稳定在 0.79Ghz 或 0.00Ghz 的频率。

“有时候，我注意到任务管理器显示的 CPU 频率为 0.00 GHz，但随着负载的增加，电脑将显示正确的数值。”

IT之家知悉，微软现已确认他们解决了一个问题，该问题描述为 “某些处理器的 CPU 频率不正确”。目前，尚不清楚这些问题的影响范围和原因，但现在已修复。

微软仅表示： “我们解决了某些处理器的 CPU 频率显示不正确的问题。”

此外，微软表示也在努力修复其他错误，包括可能影响磁卡启动的问题。