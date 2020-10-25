英特尔财报大跌，而分析师预计 AMD 本季度将同比增长 42%

IT之家10月25日消息 AMD 将在本周三上午公布其第三季度财报，Seeking Alpha 分析师预计其季度环比收入和同比收入均将大幅增长，将分别达到 33% 和 42%。

值得一提的是，英特尔本周早些时候公布了其第三季度财报以及一系列路线图延迟。营收同期相比下降 4%；净利润同期相比下降 29%。

▲ 图源Seeking Alpha

分析师表示，预计 AMD 业绩增长的大部分将来自服务器和定制化半导体部门，后者预计将比上一季度增长 88%，比去年增长一倍以上，达到 10.6 亿美元。

IT之家知悉，AMD 定制化芯片增长主要归因于次世代主机平台 Xbox Series X 和 PS5 的推出，它们都采用了 Zen 2 CPU 和基于 RDNA 2 GPU 架构的定制 AMD SoC。

此外，此财务报告不包括 AMD Ryzen 5000 台式机处理器以及 Radeon RX 6000 GPU 的销售，因为前者尚未开始销售，后者尚未发布，但有望与 NVIDIA 的 RTX 30 系列产品竞争。

第四季度方面，预计 AMD 将实现约 26-27 亿美元的总收入，同比增长 20-25%，具体取决于基于 Zen 3 的新 Ryzen 5000 CPU 和 Radeon RX 6000 GPU 的供应和销售情况，但这个数字很有可能会被超过。

值得一提的是，AMD 已经承诺新一代的 “米兰”将在今年第四季度开始发售，因此第四季度财报有望超过上述预测。