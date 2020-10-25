2020 年 Q2 平板电脑应用处理器份额：苹果、英特尔、高通、联发科、三星占前五

IT之家10月25日消息 近期，Strategy Analytics 手机元件技术（HCT）服务最新发布的研究报告《2020 年 Q2 平板电脑应用处理器市场份额追踪：出货量攀升 15%》指出，2020 年 Q2，全球平板电脑应用处理器市场收益增长 26% 至 5.56 亿。

IT之家获悉，报告指出，2020 年 Q2 苹果、英特尔、高通、联发科和三星 LSI 占据了平板电脑应用处理器（AP）收益份额的前五名。苹果以 43%的收益份额领先，其次是英特尔（18%）和高通（15%）。

Strategy Analytics 表示：“正如先前预测的那样，由于新冠疫情推动远程学习和工作，2020 年 Q2 平板电脑应用处理器市场实现了强劲的增长。2020 年上半年，苹果出货量实现 29%的强劲增长。我们预测，平板电脑应用处理器供应商在 2020 年下半年将继续增长。受疫情推动，在经历了多年的下滑之后平板电脑应用处理器市场将在 2020 年实现年度出货量增长。”

Strategy Analytics 估计，“2020 年 Q2，蜂窝集成的平板电脑应用处理器出货量实现强劲增长，占平板电脑应用处理器出货总量的 36%，高于去年同期的 31%。高通，联发科，海思和三星 LSI 推动了集成应用处理器的发展。我们预计 2020 年下半年集成应用处理器供应商的出货量将继续增长。”