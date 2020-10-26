谷歌遭反垄断诉讼：一场遏制科技巨头的战役拉开序幕

在华盛顿上演了数月的政治闹剧之后，遏制大型科技公司的战斗终于打响了第一枪。

在美国 11 个州共和党总检察长的支持下，美国司法部（Department of Justice）本周对谷歌提起诉讼，结束了美国反垄断当局多年来的不作为。

这起诉讼得到了公司反对者的大力支持。它是在罕见的两党政治支持下出台的，反映出一种谨慎的法律策略，旨在最大限度地提高成功几率，同时也作为针对谷歌和其他大型科技公司的更广泛法律运动的第一部分。

然而，只有在美国大选之后，华盛顿当局真正挑战大型科技公司的意愿才会变得明显。但华盛顿对本周行动的广泛政治支持为针对大型科技公司的其他案件奠定了基础。

美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）一直在与几个州一起调查 Facebook，参与此案的人士预计，该案件将在今年年底前提交。与此同时，联邦调查人员也对亚马逊和苹果展开了调查。

针对谷歌的诉讼并不像一些数字巨头的批评者所希望的那样，野心勃勃地试图跨越反垄断法的边界。相反，美国司法部选择了一种更有限的、传统的反垄断行动，许多律师认为，这种做法胜算更大。

政界人士对谷歌和其他大型科技公司的批评，大多集中在它们运用平台权力的方式上。

几乎肯定的是，还会有针对 Google 的进一步诉讼。一些州议员周二表示，他们计划在未来几周内提起自己的诉讼，这很可能会被附加在联邦政府的诉讼之后。多数观察人士预计，随着预审阶段的继续，此案的审理范围将进一步扩大。

然而，知名科技行业投资者罗杰 · 麦克奈米（Roger McNamee）表示，目前，要想知道拆分谷歌或其他科技公司是否会得到华盛顿的政治支持，还 “为时过早”。

不过，尽管最终结果可能还需要数年时间，但本周的诉讼表明，美国反垄断领域已经发生了一些深刻的变化。