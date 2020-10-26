蓝牙 LC3 横空出世，提升无线音频质量的标准

今年初，蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）宣布，蓝牙社区将再次改变我们与周围世界连接的方式。随着 LE Audio 的发布，新一代蓝牙音频将显著增强音频性能。本文将介绍 LE Audio 备受期待的新功能 --LC3，并探讨其中奥秘。

更高的质量、更低的功耗

多年来，尽管开发人员就 SBC 编解码器的参数范围做出了惊人创新，但低复杂性通信编解码器（Low Complexity Communications Codec，LC3）将开辟出新的可能性，不断突破无线音频的限制。

LC3 是一种新型低功耗音频编解码器，即使在低数据速率下也可提供高质量音频。这一特性为开发人员提供了极大的灵活性，让开发人员能够在关键产品属性（例如音频质量和功耗）之间实现更好的设计平衡。

WiFore Consulting 的 Nick Hunn 表示，LC3 效率更高、功耗更低、延迟时间更短，整个编码、传输和解码过程仅需 20 毫秒。“编解码器是所有无线音频系统中的重要组成部分，负责将音频信号压缩成更小的信号通过无线链路发送，然后在另一端将其进行解码并转换回音乐，而且不会降低质量。我们很幸运能够拥有非常专业的编解码器设计公司，帮助我们开发新的蓝牙编解码器。”

“这一新型编解码器确实令人兴奋。在过去的十年中，科技取得了巨大的进步，我们现在拥有与 SBC 质量相当、却只需要一半 airtime 调度的编解码器。这减少了需要分配给无线电的电量，因此能够为用户提供尺寸更小、能够全天运行，或者无须笨重耳塞的设备。”

-- Peter Liu，蓝牙技术联盟董事会成员

LC3 的不同之处

Fraunhofer IIS 低延迟音频编码小组负责人 Markus Schnell 表示，LC3 能够使蓝牙耳机升级，达到业内最顶级的音频质量，目前这项技术已被用于 HD Voice+ VoLTE 网络。同时，增强语音服务（EVS）标准音频编解码器的引入为移动服务带来了更高水平的语音和音频质量。如今，这一高质量通过蓝牙配件也可达到。

该解码器能将数据速率降低一半，从而延长电池寿命或缩小设备体积。

在音乐服务方面，LC3 解决了两个根本性的质量挑战：一是保证了各类音频出色的传输质量，二是降低了 50%数据传输速率，而降低比特率意味着电池寿命的延长或设备体积的缩小。

Schnell 表示：“根据大量试听测试，即使传输速率降低了 50%，LC3 的音质也优于经典音频中的 SBC 编解码器。开发人员能够利用这一低功耗特性，开发出能够提供更长电池寿命的产品，或者在当前电池寿命足够的情况下，通过使用更小的电池来减小尺寸。”

更好的用户体验

从降低功耗到提升音频质量再到提高可用性，开发人员可以使用 LC3 显著提升用户体验。由于 LC3 在以一半的比特率传输的情况下就能获得更高的音频质量，因此可以降低一半的功耗。开发人员可以利用这一低功耗特性，设计出电池寿命更长的产品，或者在当前电池寿命足够的情况下，通过缩小电池尺寸来减小产品的外形尺寸。

LC3 还将规范助听器对蓝牙技术的支持，让听力受损者也能够像标准蓝牙耳机用户一样享受到蓝牙音频的强大功能，比如无线呼叫、收听和观看等。LC3 的发布表明三大关键基础模块中的第二个模块现已完成。