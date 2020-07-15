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LG 开发出世界最小蓝牙模块：仅有粒米大小

2020/7/15 22:49:35来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 15 日消息 LG Innotek 近日公布了一款用于物联网的新型蓝牙低功耗 (BLE)模块，该模块是迄今为止最小的蓝牙模块。新模块的尺寸为 6mm x 4mm，体积只有之前型号的 75% ，大约为一粒米的大小。

尽管尺寸缩小了，但 LG Innotek 指出，新芯片的性能实际上比现有产品提高了 30%。性能的提升是该公司差异化射频信号设计技术的结果，因为该技术，LG 能够将 20 多个元件装进这个微缩的空间，包括通信芯片、电阻、电感等。

更重要的是，LG Innotek 声称，尺寸的缩小实际上也消除了信号干扰。即使在智能手机和物联网设备之间有障碍物，通信性能的改善也能保持。这意味着对终端用户来说，信号衰减更少。

LG Innotek 的集成技术在这方面也有帮助，通常情况下，OEM 厂商会将天线放置在模块外部，而 LG 将天线设计成覆盖模块本身。因此，覆盖面积和通信性能都得到了最大化。

IT之家了解到，这种新模块并不是为智能手机设计的，而是将加强 LG 在物联网市场的地位。LG Innotek 表示，计划加速 “进军全球物联网通信模块市场”，LG 正在欧洲、美国、日本、中国推广这款新芯片。

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关键词：LG蓝牙

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