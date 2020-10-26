Versa 宣布获 B 站领投 B 轮融资，推出移动视频剪辑 App“不咕剪辑”

10 月 26 日下午消息，Versa 宣布获得数千万美元 B 轮融资，由 B 站领投、金浦投资跟投。Versa CEO 蔡天懿透露，此轮融资完成后，公司将针对人工智能在图像、影像领域的深度应用做进一步探索，加速将实验室中的 AI 算法变成用户可驾驭的技术，持续赋能更多 B 站创作者。

近日，Versa 推出手机剪辑产品 “不咕剪辑”，以 AI 自动抠像分层及多轨编辑功能为主要特点。蔡天懿表示，不咕剪辑是专为 B 站 UP 主打造的，也邀请了众多 UP 主担任产品体验官、参与前期测试。事实上，不咕剪辑内弹幕、一键三连、鬼畜神曲等涉及都极具 B 站特色，通过不咕剪辑创作的视频可一键发布至 B 站。

公开资料显示，Versa 成立于 2017 年，2017 年 4 月获得真格基金的天使轮投资，同年 10 月获得红杉资本的 Pre-A 轮融资，并于 2018 年 12 月获得腾讯的 A 轮融资。

随着视频内容消费的快速崛起，剪辑软件成为了各平台的第二战场。工欲善其事，必先利其器。抖音有剪映、快手有快影，今年 7 月，B 站推出移动视频编辑工具必剪，定位于 “年轻人都在用的剪辑工具”，腾讯上线了秒剪，知乎不久前也刚刚发布了自己的视频创作工具。对创作者而言，操作简单、便捷好用的剪辑软件，将在一定程度上降低创作的难度，并进一步促使他们生产出更多的作品，而丰富的内容生态又将作用于平台本身，形成内容生产与商业化的良性循环。