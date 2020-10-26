美国科技巨头呼吁欧盟制定新法规，无需为不良内容负责

据报道，美国大型科技公司今日呼吁欧盟制定新的规则，以保护他们在积极删除仇恨言论、其他非法或有害内容时，不被视为 “知情者”，从而无需承担相应的法律责任。

代表 Facebook、谷歌和 TikTok 等科技公司的 “欧洲数字媒体协会”（EDiMA）周一称，这样的保护措施可以激励平台在保护言论自由的同时，删除不良内容，从而带来 “高质量的内容审核”。

该协会表示，将把这份文件提交给欧盟委员会、欧洲议会和理事会的官员。

美国大型科技公司此举，正值欧盟委员正在制定数字政策法规，旨在让平台对用户在其网站上发布的内容承担更大责任。其目的是减少有害内容和非法产品的传播，如不安全的玩具。

近年来，Facebook 和 YouTube 等平台，因未能对仇恨言论等活动进行足够的监管而受到密切关注。

EDiMA 总干事希尔达 · 拉姆利（Siada El Ramly）称：“我们所有的成员都非常认真地对待自己的责任，并希望采取更多措施来解决网络上的非法内容和活动。一部针对这些服务提供商的欧盟法规，将赋予他们更多回旋的余地。”

拉姆利称，多种多样的判例法（可作为先例据以决案的法院判决），以及部分解释缺乏清晰度（如什么情况被视为 “知情者”），使得平台无法更积极地处理不良内容，从而面临着法律风险。

报道称，科技公司主要担心，如果他们主动删除内容，比如通过算法或其他系统来检测侵权行为，他们可能会被认为是 “知情者”，从而要为这些不良内容负责。

当然，拉姆利同时指出，即使在新法规下，如果平台收到具体违法行为的证实通知，他们仍应对自己的 “不作为”负责。