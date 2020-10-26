大选前夜五大科技巨头财报扎堆：亚马逊继续强势，苹果同比滑坡

本周是美国大选前的最后一周，美国五大科技公司都计划于本周公布截至 9 月底的季度财报。其中，亚马逊、Alphabet、苹果和 Facebook 都将在北京时间周五凌晨公布财报。Twitter 的安排也是如此。

与此同时，本周科技行业还将迎来一些重要事件。周三，Twitter CEO 杰克 · 多西、Facebook CEO 马克 · 扎克伯格和 Alphabet CEO 桑达尔 · 皮查伊将出席美国国会参议院的听证会，这场听证会将讨论《通信行为准则法》第 230 条是否已经失去意义。

这些财报和事件可能会令投资者眼花缭乱。为此，借助标准普尔全球市场情报提供的服务，外媒提前对各大科技公司第三季度财务情况进行了梳理，包括业绩展望，以及华尔街分析师对营收和利润的预期等。

1、Alphabet（北京时间周五凌晨公布财报）

营收预期：428 亿美元，同比增长 5.7%

每股收益预期：11.18 美元，同比增长 10%

受疫情影响，谷歌母公司 Alphabet 第二季度业绩承压，营收同比下降 2%。第三季度该公司营收正恢复增长。不过分析师估计，Alphabet 本季度营收增幅还达不到两位数的水平。旅游行业是谷歌广告业务的大客户，旅游业的低迷对谷歌的广告营收造成了沉重打击。尽管如此，数字媒体行业仍有报告称，第三季度广告销售的反弹远好于预期。因此可以认为，Alphabet 广告业务的业绩将超出预期。美国媒体此前报道称，YouTube 无法满足所有的政治广告需求，这对谷歌是个重大利好。

2、亚马逊（北京时间周五凌晨公布财报）

营收预期：924 亿美元，同比增长 32%

每股收益预期：7.23 美元，同比增长 71%

疫情明显推动了亚马逊的电商业务。不过分析师预计，与第二季度堪称疯狂的 40% 增速相比，第三季度亚马逊的营收增速将略有放缓。多份调查表明，疫情导致消费者更多地依赖网购，且这样的转变很可能是永久性的。亚马逊毫无疑问是这个趋势中的最大受益者之一。Cowen & Co 近期的研究报告显示，与疫情爆发初期相比，亚马逊的业绩增长目前来自更广泛的商品类目，例如家居用品和办公用品。

3、苹果（北京时间周五凌晨公布财报）

营收预期：635.5 亿美元，同比下降 0.8%

每股收益预期：0.70 美元，同比下降 6.6%

在截至 9 月底的第四财季中，苹果的营收预计将出现下滑。这并不令人意外。新款 iPhone 发布的推迟意味着，与往年相比，来自新款手机销售的业绩增长将推迟至苹果的新财年。具体影响会有多大目前华尔街仍在争论。例如摩根士丹利认为，华尔街低估了此事的影响，而苹果的营收下降将接近 600 亿美元，或 6%。不管实际数字是多少，这只是业绩报告期的问题。对于苹果，真正值得关注的是当前季度：iPhone 12 系列手机的销量究竟能达到多少？新手机的一大卖点是对 5G 网络的支持。不过，5G 技术仍处于发展初期，并且会导致手机耗电严重。因此，目前还不清楚会有多少用户改用 5G。预计投资者要到 1 月初才能知晓这些信息。

4、Facebook（北京时间周五凌晨公布财报）

营收预期：197.53 亿美元，同比增长 12%

每股收益预期：1.90 美元，同比下降 10%

与 Alphabet 不同，Facebook 第三季度业绩预计将与第二季度类似。当时，该公司广告收入增幅从上年同期的 28% 降至 10%。第三季度的情况很可能也是如此。Facebook 首席财务官戴夫 · 维纳（Dave Wehner）7 月份曾透露，7 月份前几周，Facebook 广告营收的增长水平约为 10%，并预计 7 月份剩下时间也不会有大的变化。去年第三季度，Facebook 广告营收同比增长 28%。如果情况确实如此，那么就表明，广告主以仇恨言论为由对 Facebook 的抵制几乎没有造成什么影响，而 Facebook 在广告行业的霸主地位仍然非常强大。更大的问题可能会来自于内容审查成本及其对利润的影响。

5、微软（北京时间周三凌晨公布财报）

营收预期：357.96 亿美元，同比增长 8%

每股收益预期：1.51 美元，同比增长 9%

疫情对微软的多项业务都造成了影响。例如，就业市场的疲软影响了 LinkedIn，而面向小企业的软件销售也遭遇困境。Azure 云计算服务仍在继续增长，但此前第二季度的增长率有所下降。对微软来说，截至 9 月底季度的主要议题是，这种疲软是否会持续整个夏天。

6、Pinterest（北京时间周四公布财报）

营收预期：3.84 亿美元，同比增长 37%

每股收益预期：-0.11 美元，上年同期为 - 0.23 美元

自 7 月份以来，Pinterest 股价一直在爆炸式增长。这是因为，投资者注意到，由于广告主因仇恨言论抵制 Facebook，部分广告预算转到了 Pinterest 平台上。Pinterest 在 7 月份预计，第三季度的营收同比增幅将为 35% 左右。随后的分析师估计大多基于这一预期。今年到目前为止，Pinterest 股价上涨了 179%，因此最大的问题是第四季度 Pinterest 的广告收入能否维持更高的水平。

7、Twitter（北京时间周五凌晨公布财报）

营收预期：7.67 亿美元，同比下降 6.8%

每股收益预期：-0.10 美元，上年同期为 5 美分

第二季度，在所有基于广告业务的互联网公司中，Twitter 是受冲击最严重的之一。这是因为，与 Snap 等竞争对手相比，Twitter 更依赖针对线下活动的广告投放。这导致 Twitter 第二季度广告收入下降 19%。相比之下，Snap 则增长了 17%。第三季度的情况很可能也会类似。受益于 Facebook 遭到的抵制，Snap 本周报告的第三季度业绩大幅增长，但 Twitter 可能并没有抓住这个机会。关于仇恨言论，Twitter 也有自己的问题，因此对这部分广告主来说 Twitter 不是最理想的广告投放平台。即便如此，预计 Twitter 的下滑势头将会受到遏制，而该公司的第四季度业绩展望将受到密切关注。