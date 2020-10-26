三星李健熙继承人面临 100 亿美元遗产税，有望效仿 LG 用现金支付

据报道，三星电子董事长李健熙（Lee Kun-hee）的继承人可能面临约 100 亿美元的遗产税。但这并不一定意味着，他们必须通过出售股票来缴纳这笔巨额税款，从而放弃对三星集团的控制权。

李健熙 10 月 25 日在首尔三星医院去世，享年 78 岁。有数据显示，这位韩国首富的财富大约为 207 亿美元，其中大部分是李健熙在三星四个部门的股份。

当前，韩国对大股东的继承股份征收高达 60% 的税金，对房地产和其他资产征收 50% 的税金。基于上周五的收盘价，李健熙家族可能欠下约 100 亿美元的遗产税，可能是韩国最大的一笔税款。

总部位于首尔的企业分析公司 Chaebul.com CEO 郑善洙（Chung Sun-sup）称，李健熙继承人不太可能通过出售股票来为这笔费用融资。今日早些时候曾有分析人士称，三星集团很可能提高派息，以帮助继承人来支付这笔遗产税。该消息一度刺激三星股价上涨。

而郑善洙认为：“出售股票可能会带来麻烦，因为这将削弱李健熙家族对集团的控制权。没有一家企业集团会这么做，相反，大多数企业集团选择在五年的跨度内支付现金。现金可以通过分红或薪资等方式来准备。”

2018 年，LG 董事长具本茂（Koo Bon-moo）病逝后，他的儿子 Koo Kwang-mo 就是通过这方式来缴纳遗产税的。Koo Kwang-mo 和其他家庭成员在五年的时间内缴纳了 9215 亿韩元（约合 8.17 亿美元）的税金。

对于如何分配李健熙留下的这笔巨额财富，以及以怎样的方式支付遗产税，三星电子拒绝发表评论，只是称 “与遗产相关的所有税款，将按照法律要求透明支付。”

据悉，李健熙持有的股份包括，三星电子约 4% 的股份，以及三星人寿保险公司 21% 的股份，而三星人寿保险公司是三星电子的第二大股东（持股比例为 8.24%）。

自 2014 年心脏病发作导致李健熙丧失工作能力以来，他唯一的儿子李在镕（Jay Y.Lee）一直领导着三星集团。韩国投资证券（Korea Investment & Securities）分析师 Jongwoo Yoo 认为，如果李健熙继承了上述所有股份，他可能会使用股息和来自家庭成员的融资来纳税。

Jongwoo Yoo 称：“还不确定李健熙家族目前持有多少现金资产，但股息收入将不足以支付这笔税款。因此，依靠个人融资的可能性也很大。”

目前，虽然李在镕持有三星电子不到 1% 的股份；但通过工会，他获得了三星物产 17% 的控制权，而三星物产又直接持有三星 5% 的股份。

Chaebul.com CEO 郑善洙称，李健熙继承人需要证明，他们有能力带来变革。近年来，在一系列腐败丑闻之后，韩国的一些企业集团经常受到抨击。他说：“因此，重要的是，看看三星家族将如何处理继承问题。”