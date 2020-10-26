三星新专利：采用升降式摄像头的 Galaxy Z Fold

IT之家10月26日消息 三星电子于今年 4 月在 WIPO（世界知识产权局）申请了一项名为 “包括滑动结构的可折叠电子设备及其控制方法”的实用专利，并于 2020 年 10 月 22 日公开。

这是一款具对折型的三星可折叠智能手机，整体外观与 Galaxy Fold 和 Z Fold 2 相似，但增加了弹出式摄像头，弹出式摄像头与手机本身的宽度（折叠时）相同。

为方便理解，外媒 LetsGoDigital 制造了一组渲染图，以下图源 LetsGoDigital：

IT之家了解到，目前尚不清楚该专利描述的升降镜头是作为前摄还是同时作为后摄像头，但如果真的量产该机型，则将成为三星首部升降式摄像头折叠手机。

三星为该专利给出了三种情况，首先可以作为后置镜头，闪光灯等部件整合到该机构中；其次在两面都设置镜头，而闪光灯和麦克风等也将被整合到弹出式系统中；第三种更加现代化一点，在双面镜头的基础上，将所有传感器麦克风等部件都集成到弹出式机构中，实现真类似于 “全面屏”的正面。

下图为后两者的渲染图：

该机可拥有 5 个或 6 个镜头，作为对比，三星 Galaxy Fold 配备了 6 个摄像头，而 Galaxy Z Fold 2 只有 5 个。