三星 Galaxy S21 Ultra 最新爆料：6.8 英寸 Dynamic AMOLED 药丸屏

IT之家10月26日消息 三星 Galaxy S21 Ultra 的渲染图上周已被曝出，根据外媒 91mobiles 援引可靠的爆料者 Ishan Agarwal 信息，三星 Galaxy S21 Ultra 将配备 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2x Infinity-O 显示屏，5000mAh 电池，108MP 主摄，40MP 前置镜头等。

据 SamMobile 和 AndroidCentral 各自分别通过自己的渠道确认，三星将在明年 1 月初推出其下一代旗舰机型 Galaxy S21 系列。

据目前已有爆料信息，三星 S21 系列依然将延续三款机型的配置，例如 Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra。其中 Galaxy S21 Ultra 内部代号为 O3，型号为 SM-G998U。

其他方面，三星 Galaxy S21 Ultra 运行基于 Android 11 的 One UI 3.0 稳定版，预计将配备高刷新率曲面屏（144Hz 概率大于 120Hz），在中美等市场搭载高通骁龙 875 芯片，而在印度等市场采用 Exynos 2100 SoC，尺寸为 165.1mm x 75.6mm x 8.9mm（算上相机部分为 10.8mm），将提供黑色和银色、紫罗兰色多种配色。

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra，图源 @OnLeaks

其他方面，此前多个权威韩国媒体称三星将在 S 系列产品线中加入 S Pen 支持，不过IT之家 发现 OnLeaks 提到，Galaxy S21 Ultra 并没有为 S Pen 设置专用插槽。这意味新设备能可能采用类似 Galaxy Tab 上那样将 S Pen 置于外部的设计。