坚果 R2、TNT Go 上手体验：下一个十年，融合计算的再探索

最新一代的坚果产品——旗舰手机坚果 R2 和扩展套件 Smartisan TNT Go 已于2020年10月20日正式发布。与往常坚果手机的发布过程不同,这次发布会在群众之中的关注度和引起的讨论都极小。本次发布会既没有锤子时代罗永浩的金句频出,也没有新坚果时代朱海舟的感人至深,甚至连当年喊着“下次一定”的人,现在都已经不见了踪影。

当发布会上宣布,配置与其他国产旗舰相近的坚果 R2 的起售价为 4488 元,无运算能力的“显示器套装” Smartisan TNT Go 的起售价为1999元时,看客们的心情逐渐从震惊走向了担心——坚果这一代的产品力能支撑起这雄心勃勃的定价吗?这样的坚果团队在未来还能走多远?

如果对其他品牌的产品有这样或那样的疑虑,我们只需要走进线下店上手简单体验即可。但对于坚果手机这种已经完全失去线下渠道和话题影响力的品牌来说,新用户对产品和品牌的疑虑会很大程度上使他们放弃购买产品。好在坚果团队为我们提供了非常有限的“线下赏机”渠道,在北京、上海、杭州、深圳、成都举办或将要举办总计5场快闪店活动,让锤友、科技爱好者和普通用户都能有机会在线下体验到坚果今年的新产品——不管对于坚果团队还是用户来说,这个机会都显得弥足珍贵。笔者非常有幸生活在举办快闪店活动的城市,于是便来到了快闪店,简单接触了坚果团队的新产品。

▲ 位于北京三里屯太古里顺电门店内的坚果快闪店

01 坚果 R2:风韵犹存,仍有遗憾



坚果 R2 是本次发布会中的核心产品,是一款定位高端的旗舰手机,具备本年度旗舰手机“统一分配”的各种配置:挖孔全面屏、骁龙 865、包含长焦和广角的变焦摄像头等。但作为一款带有鲜明风格的坚果团队的产品,这款手机在ID设计上依然有一些清晰的特点:

采用”双曲面“设计,但依然配置直角边框,“曲面”效果极小;

保留锤子经典的上下音量键分离、左侧快捷键设计,并增加了“时间胶囊开关键”(实际可作为与苹果、一加相似的情景模式切换键,店员的宣传话术中也着重介绍此功能)。

▲ 坚果 R2 的侧面边框细节

可以看到完整的金属材质直角边框和完全由塑料缓冲层撑起的曲面屏,曲面屏实际曲率极小。

不同的人对各种各样的 ID 设计都会有不同的评价,但坚果R2所体现出的这些 ID 设计与当今市面上的大多数产品有区别,同时也与坚果历史上的系列产品一脉相承,使得坚果R2依然具有鲜明的“坚果”特征。

但与产品外观设计相比,坚果 R2 最鲜明的“坚果”特征依然体现在 Smartisan 系统里:

Smartisan 桌面

采用锤子与坚果一脉相承的”九宫格“式设计、提供为宫格桌面特别定制的背景图案,形成了独一无二的桌面设计。

一步(One step)

”一步“是 Smartisan 系统中实用、享有盛名且至今仍少有”借鉴“的系统功能,如今在坚果团队独立后拥有了更多功能。通过手机左侧的快捷键+音量下键即可简单呼出”一步“界面。在界面中可同时打开4个应用界面,并在各个界面中自由切换、交换信息,可谓是手机应用小窗、应用分屏、跨应用文件交互等功能的优秀解决方案。

闪念胶囊

闪念胶囊是一款方便的速记应用,直接按下手机左侧快捷键即可打开闪念胶囊列表,按住左侧快捷键即可启动语音速记。闪念胶囊提供了丰富的速记、提醒功能,是一款优秀的手机端待办事项列表功能解决方案。

以及大爆炸等其他 Smartisan 系统所特殊具备的实用功能,尽管其他手机品牌也开发了相似功能,但搭载 Smartisan 系统的坚果 R2 在这些应用上仍然拥有更加优秀的使用体验。

▲ 坚果 R2 的”闪念胶囊“和”一步“功能界面

以上功能可以为以商务人士为代表的客户群体提供远超其他手机的便利。比如,”一步“可以将你刚在 QQ 客户端中收到的文件发送给微信联系人,”大爆炸“功能可以将一段演讲稿文件中的内容语汇重新组织、排列并保存到”闪念胶囊“中以供日后编辑。这些功能所面向的客户群体,画像非常明确:需要从事大量文件、文稿工作的商务人士。

不过,即使对于这些客户来说,手机的功能也不仅仅是方便地编辑文稿、传输文件。那么作为一部手机,坚果 R2 在大家都有的各项功能中表现如何?作为一部旗舰手机,旗舰相机、高刷屏幕、双扬声器、线性马达等其他旗舰机都有的配置,坚果 R2 同样全都配齐,但在这些硬件之上坚果 R2 是否能为任何使用它的用户在任何时刻都带来旗舰级的体验?由于体验时间有限,我们在此仅举两例加以说明。

一是系统动画

得益于这块来自三星的 90 Hz 优质 LED 屏幕(这也是店员宣传的重要卖点之一),坚果 R2 在日常使用中拥有流畅的阅读及观看体验,在各种翻页操作中文字显示清晰,几乎没有拖影和卡顿现象。但有一处不知是系统优化问题还是其他问题:在进入多任务界面、退出多任务界面的动画中,坚果 R2 的过场动画都会出现肉眼可见的掉帧,给人带来非常明显的卡顿感。

二是相机



亿级像素、三倍变焦已经不再是什么新鲜配置,如何利用各家都能采购到的市售元件拍出真正好的照片,才真正是考验手机生产商研发能力的地方。

以下提供两张照片,供大家参考和对比:

▲ 坚果 R2 的拍摄样张

由于快闪店面积、展示机数据线长度等原因,只能选取这样一个角度以尽可能避开顾客并提供尽可能多的相机质量信息。请注意本图中的清晰度、饱和度和高光处的表现。

▲ 笔者日常使用的小米 10 至尊纪念版在近似机位处的拍摄样张。可以看到,与坚果 R2 的样张相比,本样张在对比度、宽容度(特别是高光)方面都表现更优。

02 Smartisan TNT Go:个人电脑的未来,请轻轻地来

回首 2018 年坚果 R1 发布会,售价 9999 元的坚果 TNT 工作站无疑成为了当时的众矢之的,甚至直接导致了锤子科技在经营上产生了一系列危机。2018 年夏季,罗永浩向大家展示通过 USB-C 一线连方式在任意屏幕上以触摸和传统键鼠交互方式使用手机内置的 TNT 桌面环境,才让大家真正了解到 Smartisan TNT 作为一款”桌面级系统“所带给用户的便捷使用体验。

不过,作为一款”面向下一个十年的个人电脑“,过去的 TNT 在电量消耗、交互逻辑、软件适配等众多方面还存在着不愉快的使用体验。两年半之后的今天,TNT 经过了数次迭代,已经升级到了 2.0 版本,而重获新生的坚果团队也终于发布了他们的第二款为 TNT 适配的硬件——”手机扩展本“ Smartisan TNT Go。

▲ 坚果 R2 与”手机扩展本“ Smartisan TNT Go

Smartisan TNT Go 是一款具备键盘输入能力的的便携显示器,是一款没有算力的二合一平板电脑,是一款极致的移动设备配件。有锤友现场测试,在无线连接支持坚果 R2 的基础上,USB-C”一线连“输入方式还可以兼容坚果 R1 等老款具备 TNT 功能的坚果手机,我们甚至还可以期待它兼容华为桌面模式、三星Dex模式甚至Windows 10 Mobile 的 Continuum 模式。

与历史上其他的 TNT 系统硬件一样,Smartisan TNT Go 不具备算力。它拥有一块出色的 2K 触摸显示屏,一个设计精良的键盘,用户还可以选配手写笔。与其他第三方的 TNT 系统硬件相比,Smartisan TNT Go 来自坚果原厂,专为坚果手机用户使用 TNT 系统设计,可以确保用户在 Touch and Talk 交互逻辑和传统键鼠交互逻辑下都能够获得 TNT 系统的最佳体验。

坚果官方一直称 TNT 系统及其配套外设的组合为”下一代个人电脑“,也就意味着 TNT 解决方案能够满足当今用户对个人电脑的基本需求。这些需求包括:

任意比例窗口缩放

与手机使用环境不同,桌面操作系统通常需要常用的应用程序能够支持以任意窗口大小全屏、非全屏显示。从前大多数 Android 系统的应用程序不支持这一功能,但当今在 TNT 研发团队的主动适配和各家桌面模式手机厂商的齐力推广之下,已有部分应用实现了这一功能。现场演示的程序包括浏览器、微信、飞书、WPS、Microsoft 远程桌面等;

▲ 在 Smartisan TNT Go 上使用飞书

文稿编辑能力

在经典的”用电脑才能高效完成“的工作需求中,文稿编辑可谓占据了最重要的位置。Word、Excel、Powerpoint 几乎是每台电脑必装的应用软件,在大屏幕上利用键鼠完成文档、电子表格、演示文稿的创作也已成为公认的最普适、最高效的方案。目前得益于各大桌面环境平台的推动,Microsoft Office 和 WPS Office 均已在安卓平板环境中完成大屏适配。此外,上述软件还 TNT 系统中还都支持任意比例窗口缩放,这使得人们可以像使用自己熟悉的电脑一样使用 TNT 系统进行文稿编辑。

▲ 在 Smartisan TNT Go 上使用 WPS office

高效的文件管理系统

在手机上,人们很难指定各应用所产生或下载的文件所保存的位置,从而需要付出较大成本才能实现跨应用文件传输。TNT 系统提供了电脑端的文件检索系统,用户可以方便地寻找、存储、发送自己的文件;

外设连接能力

人们常需要利用电脑连接各种外设以完成各种任务,比如连接 U 盘传输文件、连接显示器共享屏幕等。在这方面 TNT 系统拥有得天独厚的优势:若要在大屏上展示幻灯片,以往人们需要使用十几寸、一两公斤重的笔记本电脑,但现在只需要使用坚果手机通过 USB-C 转接器连接大屏即可。笔者曾经使用过坚果 Pro 2S 手机,在那一段时间中,每周的工作报告都是直接通过手机直连投影仪来完成的,甚至还可以通过转接器连接翻页激光笔。

对于成功的商务人士来说,TNT 系统确实可以满足非常轻度的使用需求;对于在工作单位拥有高性能台式机而又对电脑游戏没有兴趣的的用户群体来说,借助本次新推出的 Smartisan TNT Go,TNT 系统完全可以作为他们的笔记本使用:轻度办公用 TNT,高级需求用 TNT 打开 Microsoft 远程桌面连接至高性能 Windows 系统计算机。在这些应用场景下,TNT 系统和 Smartisan TNT Go 确实可以成为他们的”下一代个人电脑“,实现移动端算力和数据存储的统一,并降低笔记本电脑购置成本。

我在上半年疫情期间居家学习办公时,曾尝试使用坚果 Pro 2S 内置的 TNT 系统坚持一整天,用以完成各项学习工作内容。实验证明,文稿编辑、网页交互、即时通讯类的办公需求完全可以在 TNT 上顺利完成,科学计算等大型工作可以在 TNT 上通过远程计算机连接办公室中的个人台式机和服务器完成,TNT 从某种角度确实已经具备了成为我”下一代个人电脑“的潜质。

不过这仅囊括了笔记本用户的一小部分需求,一小部分极轻度的需求。还有许多的 Android 应用没有适配大屏,还有许多的电脑应用不会也不可能迁移到 Android 平台上来,还有大量的工作需求在可预见的将来完全不能通过移动端的算力来实现。

对于轻应用用户来说,Smartisan TNT Go 和坚果 R2 的组合已经成为了他们的第二台便携个人电脑;但对于绝大多数用户来说,这种解决方案也许在这一个十年内,不会成为他们的唯一一台个人电脑。

03 观察与展望:下一个十年,愿坚果精神永驻



本次坚果团队举办的线下品鉴会,虽然经费有限,但也竭诚为每一位到店客户提供了细致且周到的服务:无论客户预定与否,是否对产品给出积极评价,到店均可获取现磨咖啡一杯。这次活动也成为了难得的”锤友见面会“,许多锤子科技、坚果产品的爱好者带着自己曾经的心头好或现在的最爱,来店交流赏机、互动交流、畅所欲言。

我在现场见到了主动向顾客介绍产品的锤子科技铁粉,见到了仍然作为主力机使用的坚果 R1 体验 Smartisan TNT Go 的深度用户,但当店员问及他们本次的购买意向是,他们的答案,或许是”下次一定“,也有一些是"下次也不一定了”。

来店的更多客户还是普通用户,其中的多数人甚至完全没听说过坚果这个品牌。到店的用户问得最多的一个问题是“这是什么品牌的手机”,而店员的回答则是“锤子,罗永浩那个牌子,但现在我们跟罗永浩已经没有任何关系了,现在我们是今日头条那个公司,字节跳动,旗下的品牌”。

这样的场景放在 2018 年是完全不可想象的。当时,锤子科技的经典之作坚果 Pro 取得了百万台的销量,坚果 Pro 2 收获了各界的好评,如日中天的锤子团队推出了雄心勃勃的全新大屏交互 UI Smartisan TNT,后续的坚果 Pro 2S 已经成为中端机市场中所有人都不可忽视的经典选择。当时,锤子科技的每场发布会都能成为社会焦点,用户可以方便地在顺电旗下门店体验到锤子科技的当红产品,我所在的办公室还曾一度拥有两台坚果 Pro 2 系列产品。

锤子科技,或者说坚果团队,曾经努力过、辉煌过、彷徨过、失败过,曾满获赞誉,也曾像现在一样走入低谷。但有一个现象从来没有变:有无数人坚定热爱这个品牌,主动成为粉丝,包庇厂商的各种问题;也有无数人坚定抵制这个品牌,在自己的朋友圈和各个平台发生,拒绝接触和它相关的一切内容;但深入地、辩证地讨论产品、评价成果的“理性用户”,相比其他品牌似乎是少了一些。

▲ 坚果快闪店的现磨咖啡制作区

这也许与罗永浩时代的营销方式有关。当时罗永浩的个人言论确实引发了许多社会讨论,其中甚至包括大量远超手机本身的话题。毫无疑问,这在给锤子品牌带来流量的同时,也让大多数普通手机用户对锤子品牌的第一印象变得很差,从而使得锤子科技在收获了一众狂热粉丝的同时,也获得了不少客户的抵制。

但现如今,不论这现象是好是坏,罗永浩已经不再属于坚果团队,坚果这一品牌的社会影响力正在变得越来越小。这使得这个团队接触用户的可能性正在逐渐缩减,手机作品在市场上的能见度也在逐渐降低。至少从现在的结果看来,坚果这个品牌正在离我们渐行渐远。

不过毫无疑问的是,我们应当肯定坚果品牌在更高效的移动设备使用和“下一个十年的个人电脑”这两个方向做出的原创性贡献。“大爆炸”已经成为许多手机品牌的系统级内置功能,锤子便签推动了各品牌手机备忘录、便签类应用的高速发展,ARM 计算平台也正在渐渐地成为主流。

”下一个十年的个人电脑“所基于的 ARM 计算平台大屏拓展应用不是锤子团队的原创,早在 2011 年摩托罗拉就曾为其手机产品推出过笔记本电脑拓展坞,2015 年微软也曾提出过基于 Windows 10 Mobile 的 Continuum 模式,让手机连接大屏驱动电脑操作环境。然而纵观历史的长河,锤子科技和坚果团队所创立并坚持的 Smartisan TNT 系统为这一目标设计了独立、高效的交互逻辑,向大家提供了一款用心的作品,完全不逊色于当今的华为桌面模式和三星 Dex 模式。

下一个十年正在到来。苹果是现在 ARM 便携个人电脑的主力推动者。从 iPad Pro 开始,苹果不断地为 ARM 大屏设备赋能,为其提供强大、能效比高的计算芯片,不断发展应用环境。今年苹果宣布,将在未来两年内逐步在 Macbook 产品线上使用 ARM 芯片替代 Intel x86/x64架构芯片作为 CPU,并且第一款面向大众的产品 Macbook 将于今年内发布。

除了苹果,安卓在许多其他生产环境其实也早已在布局谋篇:现在越来越多的收银机、刷卡机、刷码机都是基于 Android 系统开发的,因为这一平台无论硬件还是软件都具备无与伦比的价格和能效优势。坚果现在在做的,比这些应用还要更进一步——坚果团队预测,这一趋势的终极发展目标,是手机与个人电脑在算力层面上的”二合一“。

也许,以现在坚果团队的体量,即使这一终极目标得以实现,大家也不会记得坚果团队曾经付出的努力。对于这样一个宏大的目标来讲,坚果团队目前的体量各个方面来说,也许都很渺小。但无论如何,坚果所坚持的高效人机交互、ARM 平台个人高性能计算这两条路线,如今已经渐渐成为了主流的技术发展路线。“融合”一定是未来科学技术发展的重要路线,我们相信,未来会有更多的产品遵循这样的技术发展路线,在坚果团队和其他所有先驱探索的路线上,继续提供更关注用户、更方便用户的高质量产品。

借用朱海舟在加入锤子科技团队之前,在科技美学测评坚果 Pro 2 时所说的一句话作为结尾:”我们希望锤子科技活着,生猛,且坚强“。