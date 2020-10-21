失去老罗的坚果手机，依然还活着

老罗虽已不在坚果，但坚果仍有他的传说。

昨日，坚果手机团队，即新石实验室举办了坚果手机 2020 新品发布会。这是没有罗永浩的第二场坚果手机发布会，虽然已经离开，但罗永浩仍是这场发布会上会被有意无意提及的重要人物。不过，没有罗永浩的坚果，已今非昔比。

这场发布会展示了坚果新机一系列软硬件层面的创新设计，包括发布骁龙 865、1 亿像素、双曲面屏的 5G 旗舰手机坚果 R2，发布首款拓展本及平板，同时升级图钉 2.0、大爆炸 3.5、时间胶囊等功能。

此前罗永浩曾推出过 Smartisan TNT 台式机，此次发布会，新石实验室推出扩展本 Smartisan TNT GO，将在移动领域发挥作用。

除了一系列的产品发布和介绍，在接受新浪科技等媒体采访时，新石实验室总裁吴德周也首次对外回应了被字节跳动收购后，团队的定位和未来的发展规划。

在字节跳动里，坚果团队到底是什么？

2019 年年初，字节跳动收购锤子科技部分专利使用权，称用来探索教育领域相关业务。吴德周转向今日头条 CEO 陈林汇报。之后坚果手机团队公布了在字节跳动集团内部的名称 “新石实验室”。

但是自从归于字节跳动后，坚果团队并没有推出一款教育硬件产品或者相关应用。反而在两年内推出了两款新手机，及拓展本和平板几款硬件产品。

新石实验室在字节跳动内部到底是怎样的定位？这或许是外界都想知道的问题。

在采访中，吴德周回答新浪科技等媒体提问时，首次给出了答案：新石实验室的意义，一是字节跳动的硬件中台，包含硬件产品全领域。“可以成为他们在落地硬件上最激进的实验田”；二是字节跳动的一个创新产品部门，在做一些创新产品的事情。

硬件中台方面，新石实验室如今是字节旗下的一个全流程硬件团队，能从设计，研发，生产，到品牌营销、销售，服务，覆盖一个硬件产品整个生命周期的全部环节。

此次发布会上，坚果推出的新品虽然没有着重介绍与头条系产品融合的情况，但在采访中，吴德周透露，坚果手机与头条系的应用其实有很多融合的，其中与剪映的融合相对比较深入，其他在办公、游戏方向上，都有很多的配合。还有一些应用，后面会陆续放出来。

“整体的大方向，还是会希望能综合发挥坚果在硬件上的优势，和字节跳动在软件等方面的优势，打造创新的产品。” 吴德周表示。

加入字节跳动后，坚果团队人员规模增长了一倍。而团队整体风格也越来越字节化，包括吴德周听到媒体称其老师时，还特意纠正：我们字节跳动内部都叫同学，没有老师，大家也可以叫我同学。

坚果为什么还要继续做手机？

“过去有一位老大哥说过，‘做手机不赚钱，只为交个朋友’，现在发现，确实做手机确实不挣钱，但交个朋友挣钱了。”

发布会现场，Smartisan 产品经理朱海舟调侃起了罗永浩。据其透露，未来将会持续交朋友，希望和罗永浩直播间达成深度合作。

吴德周则表示，和罗永浩还是有很多合作，罗永浩不会参与到具体的业务，但会从朋友的角度提一些建议。

但是客观来看，没有罗永浩的坚果，早已经不如往昔。甚至有人说坚果手机已经被遗忘，也有不少人担心坚果的销量和越老越小众化的市场。

为什么还要继续做手机？

根据字节跳动去年的回应，新石实验室去年发布的坚果 Pro 3 是在字节跳动收购锤子科技团队前，锤子内部就在规划的手机产品。手机项目更多是延续之前的规划，满足锤子手机老用户的需求。

如今，坚果继续推出新机，吴德周表示，一是有情结在其中，这是团队的梦想，也希望产品能够有创新，给大家真正带来学习、工作效率的提升。

另一方面，坚果团队觉得手机还可以做得更好，未来还会有很多的应用可以跟更多的设备去结合，希望手机不仅仅是一个简单的工具，还可以发挥更多作用，比如办公、在线教育。

“这是我们一直坚持做手机，以及基于手机再去做创新的核心。”

Smartisan 设计师方迟也表示，手机是一个和用户贴得最紧密的设备，触达最方便，收集到的信息通常要比其他设备更全。“我们可以以手机为一个起点，对其他设备进行赋能。”

在吴德周看来，锤子团队加入了字节跳动之后，虽然发布的产品很少，一年了才发开一次发布会，但不会推出一些小的产品，也不会做 IoT。“我觉得全品类的 IoT 不是我们未来要追求的方向，也许等主产品做大了之后，也会进入 IoT 的生态，但不是在第一阶段。“

吴德周认为，坚果团队现在应该把资源投入到想做的事情上，而且也没有短时间立即就养活自己的压力，“未来 3 年未来 5 年之后，真正能够建成了一个壁垒，那才是我们未来想做的事情。”