中国制造，巴基斯坦首条地铁正式开通

IT之家10月26日消息 据新华社报道，巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线地铁（下文简称橙线）已于 25 日正式开通投入运营，标志着巴基斯坦的地铁时代正式到来，该国将拥有南亚最先进的城市轨道交通运营体系。

橙线是 “一带一路”倡议框架下中巴经济走廊首个轨道交通项目，全线采用中国标准、中国技术、中国装备，并由北方国际合作股份有限公司、广州地铁集团有限公司和巴基斯坦 DW 公司组成的联合体具体实施运营和维护。

橙线全长 25.58 公里，大致呈南北走向，以高架为主，设 26 个车站（高架 24 座，地下 2 座），列车为 5 辆编组 B1 型车，每天运营时间 12 小时，早晚高峰最小行车间隔 5 分钟。

橙线由北方国际合作股份有限公司、广州地铁集团有限公司和巴基斯坦快速巴士服务有限公司组成的联合体运营及维护，意味着从设计、制造、建设，到运营维护均是 “中国解决方案”，这也是城市轨道交通全产业链 “中国解决方案”首次完整输出。

其中北方国际负责制造无需多言，而广州地铁集团将负责将成熟的运营经验应用到橙线，在标准建立、建章立制、人员培训、运营调试等工作上协助巴方人员运营。

IT之家了解到，拉合尔是巴基斯坦第二大城市，是旁遮普省的首府。此次橙线地铁的开通对巴方与我国双方都有重大意义。

▲ 图文无关