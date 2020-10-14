湖北移动武汉地铁 5G 升级改造，中铁斩获大份额

昨日，湖北移动武汉地铁 5G 升级改造施工项目的中标候选人公示，华为、中铁等 4 企业中标。

据了解，湖北移动武汉地铁 5G 升级改造施工项目总预算为 5449 万元（不含税），主要是对地铁隧道及站台站厅的 5G 做全面升级改造，施工内容包括：光缆敷设、漏缆敷设、无线设备、天线及其它配套设施安装、无线设备调测开通等。

该项目，共划分成两个标段，地铁隧道为标段 1，设定 3 个中标候选人，预算为 4357 万元（不含税）；地铁站台站厅为标段 2，设定 2 个中标候选人，预算为 1092 万元（不含税）。具体标段划分及中标份额分配见下表：

中标结果显示，地铁隧道标段由中国铁建电气化局集团有限公司和中铁武汉电气化局集团有限公司两家瓜分，且中国铁建电气化局包揽了此前预设的两个份额。华为技术服务有限公司和中贝通信集团股份有限公司包揽了地铁站台站厅标段，华为获较大份额。

值得注意的是，本次武汉地铁 5G 升级改造，中铁自家拿了大头，而两家民企仅获得预算较少的站台站厅订单。此外，小编发现两个标段的中标折扣也相差甚远：两家中铁的中标折扣系数为 88%，而华为和中贝的中标折扣仅为 27%。究竟是华为、中贝报价过低？亦或是，中铁势在必得？不得不说，自家项目就是任性！