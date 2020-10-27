美国上诉法院再次阻止政府封杀微信：双方决战最高法院

当美国总统特朗普在 8 月 6 日以国家安全为由下达微信交易禁令的时候，他可能没有想到，自己的行政命令在几个月后依然无法实施。

美国第九巡回上诉法庭的三人法官小组今天再次驳回美国司法部提交的动议，拒绝撤销联邦地区法官此前下达的初步禁令。这意味着美国商务部依然无法实施 9 月 18 日颁布的微信禁令，在美国的苹果和谷歌应用商店中下架微信。这已经是美国政府在微信诉讼中的第三次失利。

8 月 6 日，美国总统特朗普以微信威胁美国国家安全为由，下令商务部出台微信禁令，在 45 天后禁止美国个人和企业和腾讯进行任何涉及到微信的交易。一群美国微信用户因此自发组成了美国微信用户联合会（以下简称：美微联会），决定起诉美国政府维护自己使用微信的权利。美微联会与腾讯没有任何关系。

8 月 21 日，美微联会在加州北区联邦法院正式起诉总统特朗普和商务部长罗斯。8 月 28 日，美微联会提交了禁止令申请动议，认为微信禁令侵犯了美国华人的言论自由，对华人构成了歧视，要求联邦法官下达初步禁令，否决总统关于微信的行政命令。9 月 18 日，美国商务部发布了封杀微信交易的具体实施文件，要求从 9 月 20 日午夜起在美国苹果和谷歌应用商店下架微信，禁止微信在美国境内的支付功能以及其他相关封杀措施。

第一次失利：9 月 19 日，加州北区联邦地区法官比勒（Laurel Beeler）下达初步禁令，阻止商务部实施上诉微信封杀令。美国司法部随即在 10 月 2 日提交证据和提出动议，要求比勒法官撤回这一初步禁令，并在联邦第九巡回上诉法庭提出上诉，要求否决比勒法官的初步禁令。

第二次失利：10 月 23 日，加州北区联邦地区法官比勒再次驳回美国司法部的动议，维持此前下达的初步禁令，阻止商务部实施微信封杀令。比勒法官认为，美国政府封杀微信的举动会侵犯美国微信用户，尤其是华人群体的言论自由。

第三次失利：10 月 26 日，联邦第九巡回上诉法院也驳回了美国司法部的动议，决定维持联邦地区法官比勒的初步禁令。三位法官一致认为，在美国政府上诉期间，美国国家安全不会受到无法弥补的损失。

但这并不代表美国政府会就此休战。他们还可以向美国最高法庭提起上诉，要求美国最高法院九位大法官否决第九巡回法庭和联邦地区法院的初步禁令，允许美国商务部对微信采取封杀措施。就在今天，美国参议院投票确认了保守派女大法官巴雷特（Amy Barrette）的提名。她很快就将正式加入美国最高法院，帮助保守派大法官在美国最高法院实现了 6 比 3 的绝对优势。届时美国最高法院会如何判罚微信封杀令案件，将成为一个重要看点。

微信在美国有千万级别的用户，最核心的用户群体就是 500 多万美国华人，尤其是第一代中国大陆移民。微信是他们和国内亲友联系的纽带，也是他们平时获取资讯的主要渠道，更是他们日常生活所需的工具。很多第一代中国移民都通过华人资讯公众号看中文新闻，而不愿意直接看美国主流媒体；而在纽约和加州等华人聚集地区，华人超市和中餐馆都接受微信支付，华人电商和外卖平台都支持微信账号登录。