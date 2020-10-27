华为 Mate40 与 HMS 的海外终局之战

2020 年，或许是华为最艰难的一年，但不管处境多么艰难，华为仍然如约发布了 “史上最强 Mate”。

华为 Mate40 系列，不仅搭载了唯二 5nm 制程工艺的麒麟 9000，更是突破谷歌封锁，为海外用户带来了通用搜索引擎 Petal Search 和地图应用 Petal Maps 等全新应用。

三次升级的制裁将华为手机逼上了 “绝境”，在所有人都以为华为要按下 “暂停键”的时候，华为却在软件上摁下了 “加速键”，冰山下庞大的 HMS 生态被推上海面，在 200 万开发者的支持下，跃居为全球第三大移动应用生态。

与此同时，有人表示硬件被暂停的华为，要来软件生态圈来分杯羹了，百度高德将面临危机。

那么，华为做搜索与地图真的是要抢友商生意吗？答案显然是否定的。

软件生态

华为 Mate40 全球发布会上，华为消费者业务 CEO 余承东宣布了一条非常重要的信息：面向海外用户正式推出全新的应用，包括支持多种搜索方式的通用搜索引擎 Petal Search、可以隔空操作的地图应用 Petal Maps，以及强大的办公应用 HUAWEI Docs 等。

自从去年 516 以来，华为手机在海外无法使用谷歌服务，这对于海外市场的消费者来说，没有谷歌，手机就相当于没有联网，严重程度可见一斑，华为 HMS 在一定程度上弥补了这一空白。

“这么优秀的硬件，不能因为这些智能应用而上不了华为应用市场，让海外用户无法使用它。因此，从这个角度来说，我们下定了决心一定要自己做。”张平安在接受媒体采访时，曾如此表示。

据了解，此次随着 Mate40 系列发布会，华为在海外 140 多个国家和地区上线了 Petal Maps，可以为用户提供地图定位、地图展示、驾车导航、实时路况等服务，还首创全新的地图交互方式，将 Mate 40 系列隔空操作功能运用到导航中。目前 Petal Maps 支持英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文等导航语音播报。

在搜索方面，Petal Search 为海外 170 多个国家和地区用户提供应用、新闻、视频、图片、购物、旅行、机票、酒店、音乐、本地服务以及各类生活资讯等 20 余类领域的搜索服务，并支持 50 多种语言。

Petal Search 不但能为用户提供本地化的分类搜索服务、受欢迎的本地餐饮、景点、活动等内容，还提供本地天气、翻译等功能服务，满足用户的多元化需求。

华为向海外用户提供的这些应用，会不会 “出口转内销”？这可能是众多开发者的疑问。

其实，在做 HMS 应用上，华为已经做了非常清晰的界定。

“HMS 应用我们是有边界的，主要聚焦于应用市场、浏览器、还有我们几大内容平台，我们包含了视频、音乐、阅读和游戏。这些边界制定在哪？我们做这些应用是为了确保有一天这些应用无法上架华为应用市场，至少华为应用可以使用，这些应用是作为最低的护城河，让用户有的选择。”张平安在 2020HDC 期间，接受媒体采访时提到。“在中国我们没有任何的意愿发展地图的 APP，我们愿意把我们这些能力开放出来跟这些地图公司来合作。”

比如地图引擎，在国内华为选择的是与百度地图合作，将能力开放出来，发布了车道级导航，能够精确实时提示用户所在车道的位置。

这与余承东对华为做硬件生态的界定非常相似，余承东曾用 “1+8+N”来明确华为在智慧全场景生态中的 “有所为，有所不为”。术业有专攻，有些东西华为永远不会碰。

真生态：五大根服务全面开放

实际上，我们看到华为在地图和搜索的策略上，与谷歌显然是不同的。

谷歌 GMS 服务核心应用均掌控在自己手中，相对封闭，垄断。而华为则是全面开放。华为不仅提供了地图和搜索的应用，而且将其引擎全面开放给开发者。

为此，华为提出了开放五大根服务引擎：支付、广告、浏览、地图和搜索。张平安当时表示，这些根服务是移动应用生态构建的关键，这些根服务要 “全面开放”。

而所谓的 “全面开放”就是说，华为在 HMS 开放能力上是没有边界的，只要让开发者用起来非常爽，用起来有灵感，触发其灵感做创新的应用，华为都将开放出来。也就是说，HMS Core 的 Kit 能力的开放是没有任何边界的，而这也是构建 HMS 生态非常重要的一点。

只有根扎得越深，树才能长得越高。华为表示，HMS 的五大根服务引擎就像是一片沃土，开发者可以在这片土地上茁壮成长，为用户带来更优质的创新应用。

比如地图引擎，经过一年的发展，华为开放了 11 项地图引擎服务能力，包括精准 AR 步行导航、融合定位等，而且华为地图引擎的 POI 数据已增长到 1.8 亿。

再比如华为搜索引擎合作伙伴和开发者和实现垂域信息的高效触达，目前支持应用、新闻、视频、图片、购物，以及本地化分类搜索等 20 多种垂域信息的分发。

华为浏览引擎提供资讯内容及服务的全场景分发，华为浏览器全球月活达 3.3 亿等等。

相比与谷歌服务，华为 HMS 核心竞争力在于 “真开放”，将核心能力开放给第三方开发者，让有实力、有创新的团队参与其中，为消费者提供真正好用的产品。

不仅如此，“真生态”形成的全球一盘棋，将中国应用创新带到全球的同时，也在协助海外开发者进入中国。

“正因为有了全面开放的能力，全球开发者加入了 HMS 生态的数量快速增长，今天已经达到 180 万，相比去年同期几乎翻倍。”张平安表示。

据透露，经过去一年的加速发展，全球集成 HMS Core 的应用已经有 9.6 万个，增长超过一倍；海外精品应用上架到华为应用市场 AppGallery 的数量从去年的 6000 个现在跃升到 7.3 万。

而 AppGallery 已经成为全球 Top3 的应用商店，2020 年 1-8 月全球范围内累计分发应用 2610 亿次，让不同国家和地区的精品应用有机会触达全球 7 亿华为用户，同时助力本地的应用发展成为区域应用或者全球应用。

面对着漫无尽头的制裁，华为向死而生，以一个全新的姿态成为全球科技产业的参与者。

这正如丘吉尔说的 :“永远不要浪费一场危机。”

或许，2020 年将成为 “新华为”的开场秀。