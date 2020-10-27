国美双 11：推出 “九九会员”等大促，空调安装全年 “十免”

10 月 27 日消息，今日，国美联合海尔、海信、美的等空调品牌联合承诺升级 “十免”服务，重塑空调行业安装标准，并拉开国美双十一的序幕。据悉，2020 年双十一活动周期，国美陆续推出 “九九会员”、“真选万人团”等一系列大促活动。

据介绍，本次升级空调安装 “十免”服务，将对用户全年免费提供从打孔、安装到移机、加氟等一系列共十项服务，解决空调安装行业 “安装难、安装贵、维修难”难题。

国美表示，此次空调安装 “十免”服务升级，是国美管家售后服务包的一次主动升级，后续服务包内容将以空调安装为范本，覆盖到更多品类。

公开信息显示，国美管家是国美集团在 2016 年集合线上、线下资源，打造的 “互联网 + 服务”平台，为用户提供家电维修、手机维修、家电清洗、家电回收、手机回收五大核心服务。国美管家发起的 “阳光行动”，意在为用户提供透明服务项目和费用，通过科技和供应链优势，压缩成本，减免用户综合成本。

国美电器公司副总裁王波表示，此次国美升级 “十免”服务，希望用户安心买、放心装，既省钱又能切实有效地解决后服务问题。在 “家 · 生活”战略第二阶段，国美将着力打造线上线下双平台，借助数字化本地零售能力，升级服务体验，提升行业服务标准。