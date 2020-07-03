（原标题：黄光裕出狱背后：国美 12 年营收年复增长仅 1.7%，发债 86 亿年内仍有 225 亿待偿 ）

经历了反复 5 次出狱传闻、“国美系”公司股价大涨后，昔日首富黄光裕终于 “重获自由”。

2020 年 6 月 24 日，据北京市高级人民法院微信公众号消息，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至 2021 年 2 月 16 日止。

此前，有关黄光裕将提前出狱的消息曾被反复炒作，据不完全统计，2014 年 11 月、2015 年 5 月、2017 年 10 月、2018 年 1 月及 2019 年 4 月均传出过黄光裕即将出狱的消息，且每次都能刺激国美概念股大涨。今日的消息也不例外：国美金融科技收盘大涨 47.3%，国美零售收盘大涨 17.39%，中关村科技、*ST 美讯盘中涨停，分别收涨 9.96% 和 5.02%。

其中，2019 年 4 月的可信度最高，当时，国美零售投资关系总监李虹向媒体透露出了 “黄光裕明年出狱”的消息，但随后澄清是 “记者理解错了，黄光裕刑期没有变化，仍是 2021 年 1 月份。”

从资本市场的反应仍不难看出黄光裕作为国美核心人物的重要程度。而从今年以来国美的频繁动作中也可以看出，这家公司早已为创始人的回归做准备。

2008 年，巅峰时期的黄光裕因犯非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪，数罪并罚，被判有期徒刑 14 年，处罚 6 亿元，没收 2 亿元。彼时，黄光裕仍是胡润百富榜榜首，并在此前的 2004、2005 年被连续 2 年评为首富，个人财富最高时达到 450 亿元。但在 2019 年公布的胡润全球富豪榜上，黄光裕已跌落至第 765 位。

在他深陷囹圄的 12 年中，中国的零售市场也经历了多轮洗牌：线上电商逐渐成为购物主流，阿里、京东、拼多多的崛起成为不亚于国美的新的造富故事。在京东崛起时，2012 年仍强势的国美还曾经扬言要通过价格战 “干掉”的京东，但如今却只能接受京东的入股，并入驻了曾经的对手，成为 “店中店”。

今年以来，国美动作频频。4 月，拼多多宣布认购国美 2 亿可转债，5 月，京东宣布认购国美 1 亿美元可转债，若悉数行使转换权，两笔交易完成后，国美可通过出让约 8.5% 的股份获得 3 亿美元融资。

除此之外，国美也先后从韩亚银行（中国）有限公司、广发银行昆明分行、大连银行北京分行三家金融机构获得授信，总额度达 65 亿元。换句话说，在黄光裕出狱之前，国美仅从外部融资就至少达到 86 亿元。加上截止 2019 年底国美财报中透露的现金以及现金等价物 82 亿元，国美可支配的现金共计达到 168 亿元。

尽管如此，留给黄光裕大展身手的时间也不多了。尽管发债融资为国美获得了现金流，但国美还面临着巨额债务需偿还。据报道，国美今年到期的债券本息高达 5.78 亿美元，于 2019 年 12 月 31 日尚未赎回海外债券本金共计 4.76 亿美元，而 1 年内须偿还的流动计息银行及其他借款为 151.23 亿元，这三项共计高达 225 亿元。除此之外，受今年疫情影响，线下渠道普遍受到较大影响，原本现金流吃紧的国美状况更是 “雪上加霜”。

从公司的经营情况上来看，黄光裕所面对的也并非是妻子杜娟所承诺的 “等老公出来时，要给他一个更好的国美”。相反，早在 10 年前就已经接近 500 亿元营收的国美电器到 2019 年的营收仅为 594.83 亿元（后更名为国美零售），年复增长率仅为 1.7%。2019 年，国美财报显示营收同比下跌 7.57%，而在黄光裕没入狱的时候，国美零售的年增长率可以达到 60% 左右。更值得注意的是，自 2017 年以来，国美零售连续 3 年亏损，归母亏损分别达到 4.50 亿、48.87 亿元和 25.90 亿元，累计亏损近 80 亿元，另外，在黄光裕入狱后的 2 年，国美的实际控制权也险些被职业经理人陈晓夺去。

从业务角度来看，国美的市场份额也被挤占。根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2019 年中国家电行业年度报告》，2019 年线下渠道为家电市场主力战场，其中苏宁份额为 17.9%，国美以退居第二，占比 8.5%，依旧强势。

但在线上部分，京东、苏宁易购、天猫分别以 22.39%、18.09%、11.72% 的市场份额占据前三，国美的份额仅为 4.88%。不过，为了挽救颓势，近期国美开始借 “友商”的渠道发力线上，今年以来，国美接连与京东、拼多多宣布达成战略合作，并接连入驻这两家平台。

关于黄光裕对于国美的掌控程度，坊间一直流传着国美董事会只是黄光裕的 “影子内阁”的传闻：“黄光裕虽然在狱中，但目前国美的重要决定和战略决策，都来自于黄光裕的直接意志，且黄光裕的妻子杜鹃每月也会对其进行半小时的探视。”

但也有消息称，黄光裕实际上并未能对公司业务有真实深刻的了解。有国美高层此前在接受媒体采访时表示，“黄光裕在狱中所得到的外界消息都并非真实，他已经失去了对当今商业社会的判断性和灵敏度。一些呈报上去的报表均经过一定‘美化’，这在一定程度上影响了黄光裕的思维导向。”

曾经的黄光裕习惯用 “薄利多销”的模式打开市场，也因此被称为 “价格屠夫”。董明珠曾点评过十几年前和国美电器的正面交锋：“黄光裕用低价冲击市场，要把我们渠道里的中小经销商全部消灭。那时，我们的人很紧张，不能得罪他，大连锁，好厉害！”曾有业内人士估算，在国美介入老对手苏宁的大本营南京后，该地的家电市场价格跌去了十几个百分点。

不过，相比于如今电商巨头们动辄百亿的补贴力度，国美手握的 168 亿现金流称不上有力的筹码。作为对比，截止 2019 年底，拼多多账上现金流达 333 亿元，京东自由现金流为 195 亿元，阿里自由现金流为 783 亿。

在黄光裕入狱的 12 年中，国美如黄光裕所言采用了 “拖”的战术，即保住现金流，等待他的回归。但近几年来，国美开始加速了对新业务的尝试，但公司的营收和利润都未见起色。

去年 2 月 27 日，国美发布社交电商产品 “国美美店”，宣布正式进军社交电商。除此之外，国美也开始与科大讯飞、云从科技等 AI 企业联手，探索零售新模式。而与京东、拼多多的合作上，国美的战略也十分清晰：“国美与京东的合作，最主要考虑供应链端联合采购、降低成本，与拼多多的合作主要是在流量端、定制化。”

另外，国美线下的零售门店仍是握在黄光裕手中的一张王牌。截至 2019 年底，国美的线下门店数量突破 2600 家，尽管受疫情影响，线下业务发展受到客观限制，但国美零售 CFO 方巍表示，公司的成本也随之大幅下降。且随着疫情形势逐渐缓和，人们对于改善家庭环境的愿望也在增加，在一定程度上也可促进国美的家电销售。

除此之外，2020 年国美定下了 “百城计划”，将利用轻资产的加盟店形式，加速打造 100 家年销过亿加盟店，抢占县域市场的份额。目前，在县域地区，国美店面达 1026 家，GMV 同比增长达 61%。而在如今最为火爆的私域流量上，国美目前也以门店为支点，已经发展了超 17 万个社群。“国美将逐步实现全渠道、全产品的布局，并进一步实现线上线下场景融合。”

但无论是社交电商、私域流量还是线上线下融合，国美都从原来的造风者称为了如今的追随者。

12 年前，黄光裕在极盛之时入狱，如今出狱后面对的零售业已然变了天。昔日首富归来，还能带领国美重回巅峰吗？