江歌案四年后，“键盘侠”被判有期徒刑一年半

IT之家10月27日消息 今天，上海市第二中级人民法院发布消息，称网民谭斌因在微博发布与江歌案有关的文章及漫画，被江歌母亲江秋莲以侮辱罪、诽谤罪诉至法院，该院已经通过在线庭审平台对该案二审宣判。

IT之家获悉，上海市第二中级人民法院表示，网络不是法外之地，每位网民应当尊重权利应有的法律界限，不能侵犯他人的合法权益。如其言行不当，构成犯罪的，应当承担相应的刑事责任。谭斌得知江歌在日本被杀事件后，非但不表同情，而是从 2018 年起通过网络对原本素不相识的江歌及江歌之母江秋莲进行侮辱、诽谤，公然贬低、损害他人人格，破坏他人名誉，情节严重，其行为已构成侮辱罪、诽谤罪，依法应予数罪并罚。

下面是宣判介绍：

2016 年 11 月 3 日，江歌在日本留学期间遭其室友刘鑫的前男友陈世峰杀害。2017 年 12 月 20 日，陈世峰被日本东京地方裁判所判处有期徒刑 20 年。该案引起了网民的广泛关注和评论。网民谭斌通过其新浪微博账号 “Posh-Bin”，发布系列与江歌案有关的文章及漫画。江秋莲认为上述漫画和文章对江歌及其本人构成侮辱、诽谤，遂以谭斌犯侮辱罪、诽谤罪向上海普陀法院提起控诉。

上海普陀法院对谭斌以侮辱罪判处有期徒刑一年，以诽谤罪判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑一年六个月。一审宣判后，自诉人江秋莲、被告人谭斌双双向上海二中院提出上诉。

江秋莲上诉认为，谭斌捏造了其借女儿之死敛财、骗取捐款的事实，对其进行诽谤，一审法院未予认定，应予改判。

谭斌上诉认为，其 2018 年通过微博了解江歌案，后受舆论影响对江秋莲产生偏见，跟风参与了网络骂战。其发布的漫画系列及带有侮辱性的文章系其在阅览微博中零碎收集到的，并非原创；诽谤江歌 “情杀”系其在看了网络言论分析后跟风参与发表了看法。其现在认罪悔罪，对江秋莲表示歉意，希望对江秋莲进行经济赔偿，与江秋莲进行和解、调解，请求二审法院对其从轻处罚。

上海二中院经审理查明：

2018 年 2 月 25 日，谭斌通过新浪微博账号 “Posh-Bin”发布他人创作的标题为《甜心宝贝 miss 奖 @b!tch》的系列漫画，公然丑化江秋莲形象，侮辱江秋莲人格。经公证，该系列漫画浏览数为 24600 余次。 2018 年 9 月 25 日和 2018 年 10 月 18 日，谭斌通过新浪微博账号 “Posh-Bin”，先后发布标题为《江秋莲自己克死女儿江歌，不能怨任何人》（截至 2019 年 7 月 10 日浏览数为 8000 余次）和标题为《江秋莲七百多天了还不安生，你想念你家鸽子就去买瓶敌敌畏就 ok 啦》（截至 2019 年 7 月 10 日浏览数为 4000 余次）的博文，在该两篇文章的首部附上江歌遗照，在该遗照上添加文字 “婊子、臭货”、“活该死你，江秋莲作恶克死你”，并在文中以 “贱妇”、“可怜人有可恨处”等语言对江秋莲进行侮辱、谩骂。 2018 年 9 月 24 日至 10 月 30 日以及 2019 年 3 月 12 日至 3 月 15 日，谭斌通过微博账号 “Posh-Bin”，先后发布 17 篇微博短文（浏览数为 43700 余次），连续辱骂江秋莲，称江秋莲为社会毒瘤、人渣等。 陈世峰杀害江歌案，经中国驻日本大使馆领事部认证的该案裁判文书认定，陈世峰的杀人目标是刘鑫而非江歌，江歌系在现场无辜被杀。2018 年 2 月 12 日和 2019 年 3 月 15 日，谭斌通过新浪微博账号 “Posh-Bin”，发布标题为《深度解析江秋莲的谎言与诡计！正义必然不属于你》的博文，捏造江歌是陈世峰情敌而遭陈杀害的事实。经统计，阅读该文微博用户总数为 26931 人。经公证，该文浏览数达 34 万余次。

上海市第二中级人民法院认为，随着自媒体的普及，每个人都拥有自己发声的渠道，信息的发布门槛大幅度降低。但是网络不是法外之地，每位网民应当尊重权利应有的法律界限，不能侵犯他人的合法权益。如其言行不当，构成犯罪的，应当承担相应的刑事责任。谭斌得知江歌在日本被杀事件后，非但不表同情，而是从 2018 年起通过网络对原本素不相识的江歌及江歌之母江秋莲进行侮辱、诽谤，公然贬低、损害他人人格，破坏他人名誉，情节严重，其行为已构成侮辱罪、诽谤罪，依法应予数罪并罚。

关于江秋莲认为谭斌诽谤其借女儿之死敛财、骗取捐款一节，经查，江秋莲在江歌被害后通过网络轻松筹平台发起筹款，去掉手续费，筹得钱款 29 万余元。江秋莲在日维权支出律师费、认证费、翻译费、机票等费用共计 30 余万元。同时，江秋莲又通过自己的微博公布支付宝、微信帐号以及工商银行账号，接受社会捐赠，但是未提供该部分其接受社会捐款的具体金额及支出情况的证据。因此，江秋莲指控谭斌捏造其借女儿之死敛财、骗取捐款对其进行诽谤的事实，证据不足，不予认定。但谭斌在没有充分证据的情况下，不应在网络上随意发表言论揣测、指责他人。

综上，上海市第二中级人民法院裁定驳回江秋莲、谭斌的上诉，维持原判。