华为展示凤凰引擎技术：手机可实现 1080p/60 fps 实时光线追踪

IT之家 10 月 27 日消息 根据华为官方的消息，10 月 22 日，华为凤凰引擎专家在 Chinagraph2020 中，发表了《华为凤凰引擎 - 图形技术演进趋势》演讲。向现场学者和嘉宾展示了华为凤凰引擎的实时光线追踪及其他关键技术。

华为表示，华为凤凰引擎包括渲染引擎、材质系统、动画引擎、物理引擎、后处理系统、GT 图形加速层等核心模块，通过 HMS Core Scene Kit 向通用 3D 应用以及游戏提供高性能、低功耗、高画质的图形体验。华为凤凰引擎的光线追踪技术围绕高真实感渲染，在离线与实时渲染领域实现了技术突破，并在现场的华为手机上展示了 1080p/60fps 的实时光线追踪 Demo。

IT之家了解到，在此之前华为曾表示凤凰引擎 Ray Shop是业界先进的移动端光追混合渲染管线，广泛应用到游戏及其他三维应用中，提升画质。Easy SuperSamping 为移动图形超分，不依赖 AI，用低功耗达成原生分辨率的画质。Deferred 是新一代移动端后置管线，低功耗下支持极多光源和材质。

去年年底，《遇见逆水寒》手游宣布与华为 EMUI 一起研发了一项黑科技，在手游上实现了光线追踪效果。据介绍，《遇见逆水寒》手游实现了光线追踪软阴影、光线追踪全场景反射、光线追踪磨砂镜面反射等多种效果。

目前，华为暂未公布这项技术何时大规模应用在游戏和应用中。