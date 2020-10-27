北京地铁将配备 AED 自动体外除颤仪，2022 年底全覆盖

IT之家10月27日消息 据中国新闻网报道，北京市交通委和北京市卫健委表示，10 月 27 日，北京市启动轨道交通车站配置自动体外除颤仪 (简称 AED)工作。2022 年底，北京市所有轨道交通车站将实现 AED 设备全覆盖，一线站务人员培训取证率达 80% 以上。

本次 AED 设备安装工作按照 “试点先行，分步推进”的原则，以每站 1 台 AED 设备的配置标准，分三阶段有序实施：

2020 年底前，完成地铁 1 号线、2 号线、13 号线、4 号线、大兴线、大兴机场线、燕房线等 7 条线路 104 座车站的 AED 配置工作；

2021 年底前，完成地铁 5 号线、6 号线、7 号线、8 号线、9 号线、10 号线、首都机场线、八通线、14 号线、16 号线等 10 条线路 229 座车站的 AED 配置工作，实现设备覆盖率达 84%；

2022 年底前，完成地铁 15 号线、昌平线、亦庄线、房山线、S1 线剩余 5 条线路 65 座车站的 AED 配置工作，实现我市轨道交通路网地铁车站的 AED 全覆盖。

2020 至 2022 年新开通线路将同步配置 AED 设备。

IT之家了解到，AED是一种能够自动识别异常心律并给予电击除颤的急救设备，抢救心跳骤停患者的成功率远高于徒手心肺复苏。其最大特点是使用者无需具备专业背景，在接受一定时间的培训后，操作者即可使用该“救命神器”。如果在公共场所发生心脏骤停危及生命事件时，在救命的“黄金四分钟”内，正确使用AED和实施心肺复苏，能极大地提高院前急救效果，达到挽救生命、减轻伤害的目的。