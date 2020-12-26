上海地铁 18 号线一期全自动驾驶线路开通，总列车数 7000 辆位居世界第一

IT之家12月26日消息 据微博 @上海发布消息，上海地铁 14、15、18 号线最新的 GOA4等级全自动驾驶列车亮相封浜基地。今日上海地铁 18 号线一期、10 号线二期正式开通运营，这标志着上海地铁列车数达到了 7000 辆，上海城市轨道交通网络运营规模和车辆保有量双双位居世界第一。

上海地铁 18 号线一期是上海首批开通的，具备最高等级（GOA4）的全自动驾驶运营线路，该车型不设有驾驶舱，乘客可以直接透过玻璃看到车头前方。该项目列车为 6 节编组 A 型，共计 50 列。列车采用全新设计的空调出风口，车厢客室灯光可根据环境自动调节色温，并在车厢内增设手机无线充电器。线路途径浦东新区、杨浦区、 宝山区，南起航头站，北至长江南路站，共设 26 座车站。

即将开通的上海轨道交通 15 号线同样为 GOA4 等级全自动驾驶线路，该项目列车为 6 节编组 A 型车，共计 54 列。列车设有障碍物探测功能、脱轨检测功能和弓网检测系统等功能，使得列车的自我检测能力有了革新式的提高。

根据上海新闻报道，15 号线工程目前已基本建成，将于 2021 年春节前开通试运营。其中桂林路站由于施工体量较大，将暂不开通，预计于明年 6 月 30 日前开通。

在建中的上海轨道交通 14 号线是上海地铁除 1 号线、2 号线以外的又一条 8 节编组 A 型车线路，相比 6 节编组车厢可增加载客量约 800 余人。14 号线同样采用全自动驾驶（GOA4）技术。线路西起嘉定封浜，东至浦东桂桥路，贯穿市中心，是连接上海东西部的一条轨道交通 “大动脉”。

上海地铁自 1993 年开通运营至今，已有 27 年，首列地铁列车是由德国进口的，目前地铁列车国产化率越来越高。

IT之家了解到，上海轨道交通 10 号线是国内首条采用全自动驾驶技术的轨交线路，自动驾驶车辆于 12 月 22 日开通，但仍设有驾驶舱，需要驾驶员进行监督。最新的 14、15、18 号线实现了完全的无人化自动驾驶，取消了驾驶舱。