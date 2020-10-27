上海 “东方芯港”集成电路综合性产业基地正式揭牌：预计 2025 年产业规模 1000 亿元

IT之家 10 月 27 日消息 据浦东发布，从芯片设计到制造，从关键材料到高端设备，一个完整高效的集成电路综合性产业基地今天上午在临港新片区正式揭牌。预计到 2025 年，这里的产业规模将达到 1000 亿元。

据临港新片区管委会介绍，按照规划，“东方芯港”将打造成具备国内最先进工艺制程、拥有最齐全装备材料、集聚最有活力设计企业、构建最开放合作平台、形成最完善产业生态的国内外有重要影响力的集成电路创新发展高地。

IT之家获悉，“东方芯港”将围绕核心芯片、特色工艺、关键装备和基础材料等领域实现关键核心技术攻关，建设国家级集成电路综合性产业基地。

在产业空间分布上，“东方芯港”将按照 “10+X”布局，在前沿产业区规划 10 平方公里产业用地，作为新片区集成电路产业核心承载区；同时，规划 “X”处集聚发展区域，比如，将国际创新协同区作为新片区集成电路研发创新集聚区，布局高端芯片设计、功能性平台、创新孵化器（加速器）等；将综合保税区作为新片区集成电路产业外向型发展的窗口，布局保税研发、保税制造、集成电路贸易流通、支持服务等。

此外，在前沿产业区北区规划预留 10 平方公里的产业用地，作为产业发展战略拓展空间。预计到 2025 年，“东方芯港”集成电路产业规模就将达到 1000 亿元。

目前，新片区已集聚集成电路亿元以上规模企业 40 余家，涉及总投资超 1500 亿元。包括芯片制造领域的华大、格科、新微、闻泰，设备制造领域的中微、盛美、凯世通，关键材料领域的新昇、天岳，芯片设计领域的华大九天、概伦、国微、澜起、寒武纪和地平线等一大批国内顶级集成电路企业。

在今天的启动仪式上，14 个重点项目又进行了集中签约，包括中微半导体设备产业化项目、艾为消费电子芯片研发中心项目、江波龙存储器研制销售主体项目等，覆盖芯片制造、设备制造、关键材料、芯片设计等集成电路产业链上各个环节，投资额总计 225 亿元。

“对于每一个落地到‘东方芯港’的项目，我们不仅仅是支持企业自身的发展，更加注重支持企业与上下游企业的协同发展。比如说，一个设计公司来到‘东方芯港’，在这里就可以找到为其提供 IP 服务和 EDA 软件的上游供应商；设计好的芯片可以就地找到代工厂来完成流片；同时还有一批核心装备和关键材料企业，为这些制造厂和芯片设计公司提供技术支撑和服务。”

“东方芯港”推出支持区内采购的政策，如果企业采购区内产品，将可以按照合同额度给予 5%-10% 的扶持。另外，也会通过举办企业沙龙、论坛、座谈甚至直接引荐推荐等方式，帮助落地企业找到合作伙伴。