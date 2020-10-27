PS5/Xbox Series X 游戏主机卖爆，业内人士：国内急缺游戏技术人才

IT之家10月27日消息 央视财经报道，今年新冠疫情期间，“宅文化”的爆发让越来越多的玩家逐渐回归到游戏主机市场。主机游戏，指使用电视屏幕为显示器、在电视上执行家用主机的游戏。

据海外媒体报道，在索尼开启 PS5 预售后的 24 小时内多个平台的库存售罄。微软新款Xbox Series X/S游戏主机在北美、日本等地通过多个渠道开启预售，短短几小时内库存也售罄。IT之家获悉，8 月份，任天堂公布 2020 年第二季度业绩，交出了史上最佳季报：净利润大增超 5 倍。

游戏主机的终端销售回暖，相关游戏开发厂商迎来商机，但是面临人才不足、研发资金短缺的难题。一家游戏公司的负责人表示，就国内来说，做主机游戏和 PC 高品质游戏的市场还处于新兴阶段，像他们主打主机、PC 端的初创型游戏公司，融资难度不小，因此研发周期通常比较长。除了资金外，关键的技术人才也是影响主机游戏开发的重要因素，有主机开发经验的、特别是像精通 UE4 这种虚幻引擎开发的技术人才，在市场上非常短缺。

亚洲游戏市场研究和咨询公司 Niko Partner 发布数据显示，2019 年，我国主机游戏市场收入 9.97 亿美元，2024 年将达到 21.5 亿美元。2019 年主机游戏玩家总数达到 1100 万，2024 年将达到 1915 万。业内人士表示，中国游戏市场中，移动游戏目前仍占据较大比重，主机游戏所占比例并不高。相比于海外市场，主机游戏在国内市场一直严重滞后。