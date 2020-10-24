IGN 全方位展示索尼 PS5 包装：新特性都印出来了

IT之家 10 月 24 日消息 国外媒体 IGN 今天刚拿到手的索尼次世代主机 PS5，出于保密的原因，他们只展示了该机的外包装，与此前各种论坛爆料不同的是，这次 PS5 的包装得到了全方位细节展示。

首先除了已经知晓的索尼 PS5 的 logo 和封面图案外，位于包装正面右上侧印有 “8K、4K 120（Hz）和 HDR”的金标。值得注意的是，这里的 8K 是指主机支持 8K 级别输出，但目前还没有游戏能够支持。

此外，包装背面介绍了包括高性能的 CPU、高速 SSD 以及 3D 音频和触觉反馈等新特性，大致内容是说明玩家将获得身临其境的游戏体验，以及提到了 PS5 的向下兼容特性将让 PS4 游戏在次世代主机上拥有更优秀的画质表现。

这里提到了包装内容，包括：PS5 主机和基座、无线手柄、HDMI 线、AC 电源线、USB 线和说明书。

IT之家获悉，外包装上也针对 PS4 老用户印有《PS4 用户须知》，主要说明了玩家可以通过网络传输将 PS4 的数据转移至 PS5，并提供了三种方式：一、将两台主机连接同一网络；二、利用外接存储设备；三、在 PS5 上登陆此前 PS4 所用的账户。

转移的内容包括：游戏历史记录、截图和好友信息等。