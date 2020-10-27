华为 Mate 40 Pro 迎来首次系统更新：引入双景双录功能、图库创建短视频

IT之家 10 月 27 日消息 10 月 22 日，华为推出了全新的华为 Mate 40 系列手机，并将于 10 月 30 日在中国上市。

据外媒 Huaweiailesi 今日报道，目前欧洲地区的华为 Mate 40 Pro 已经迎来首个系统更新，为相机带来了发布会中重点描绘过的双景双录功能，优化了图库中的视频编辑功能，并改进了系统安全性。

▲ 图源 Huaweiailesi ，下同

华为 Mate 40 Pro 首次更新（EMUI 版本号 11.0.0.123）日志：

相机：新增双景双录模式以同时使用前置和后置摄像头拍摄视频。

应用：新增华为应用商店应用。

图库：优化图库应用中的视频编辑功能，并支持创建简短的个性视频。

安全性：集成 2020 年 9 月 Android 10 安全修复补丁，提高系统安全性。

华为 Mate 40 Pro 与 Mate 40 Pro + 搭载海思麒麟 9000 芯片，采用了 6.76 英寸 88 度曲面屏，拥有 2772×1344 分辨率与 P3 色域，搭配 90Hz 刷新率与 240Hz 触控采样率，支持 3D 人脸识别和屏下指纹解锁，将于10 月 30 日在上海发布，同时正式发售。IT之家届时将带来更多报道。