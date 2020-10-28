苹果 iOS 14 安装率接近 50％，即将超过 iOS 13

IT之家 10 月 28 日消息 推出五周多后，根据 Mixpanel 的 iOS 14 追踪器获得的数据，iOS 14 采用率即将超过 iOS 13，成为 iOS 系统安装量最大的版本。

苹果还没有分享 iOS 14 安装数量，但 Mixpanel 的 iOS 14 采用跟踪器监测了安装每个操作系统的设备数量。根据 Mixpanel 在撰写本文时的数据，超过 46.07% 的设备安装了 iOS 14，这与 iOS 13 的 46.57% 的采用率基本持平。

在上周，随着 Mixpanel 数据中新设备的激活和统计，数据也以小时为单位发生变化，iOS 14 偶尔会超过 iOS 13。

未来一两天内 iOS 14 将超过 iOS 13，成为 iOS 安装量最大的版本，并且应该会从此稳步上升。目前，还有 7.36% 的设备继续运行比 iOS 13 更早的 iOS 版本，这些很可能代表着无法升级到新软件的老设备。

IT之家了解到，iOS 13 在 2019 年 10 月 16 日安装在 50% 的设备上，iOS 14 需要更长的时间才能达到这个目标。

鉴于更新引入了新的主屏幕设计和对主屏幕小部件的支持，iOS 14 的采用速度较慢让人意外。