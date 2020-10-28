9 月全球热门移动游戏下载排行榜：《Among Us》排名第一

10 月 28 日上午消息，Sensor Tower 商店情报数据显示，InnerSloth《Among Us》9 月在全球 App Store 和 Google Play 获得 8380 万次下载，是去年同期的 40 倍，位列本期全球移动游戏下载榜榜首。美国是该游戏第一大市场，贡献了 23.2% 的下载量；其次是印度市场，占 11.5%。

Voodoo《Scribble Rider》以 2270 万次下载排名第 2，印度是下载量最大的市场，占 15%；其次是巴西，占 12.4%。

排名前五的另外 3 款游戏依次是 Garena《Free Fire》，Good Job Games《Color Roll 3D》和 Supersonic《Emoji Puzzl》。

InnerSloth《Among Us》位列 8 月全球手游下载榜第 9 名，本期该游戏人气进一步飙升，下载量环比增长 356%，并一举夺得榜首冠军宝座。截至今年 9 月，该游戏在移动端全球累计下载量已经超过 1.28 亿。

米哈游开放世界 RPG 手游《原神》于 9 月 28 日全球发行，3 天内在移动端获得近 600 万次下载，位列 App Store 手游下载榜第 9 名。在上市首周，该游戏移动端全球收入已经达到 6000 万美元。