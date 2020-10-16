《天涯明月刀手游》今日上线，开服半小时登顶免费榜

IT之家10月16日消息 腾讯 3A 移植手游 · 高沉浸感国风大世界之作《天涯明月刀手游》现已正式开服，全平台不删档、不限号。当然，首日热度较高，部分区服存在排队的的问题。

据官方公告，该手游预约人数4700万，《天涯明月刀手游》开服半小时即登顶免费榜，第一批新服全满、第二批紧急加开中。

据官方公告，10 月 16 日，《天涯明月刀手游》开放龙首山、苍梧客栈、醉月居、万雪窟、星月群岛等五大话本；除太白、唐门、丐帮、神威、天香、移花六个门派外，真武也正式加入。

《天涯明月刀手游》已于 10 月 16 日 07:00 推送下载并开服，在当日据实时情况继续分批新增大区和服务器。

所有服务器均为 iOS 和安卓混服，不同平台的好友可以进入同一服务器组队同玩，但个人角色数据不互通。

玩家可前往官网、App Store 或以下合作平台下载游戏：微信、QQ、应用宝、腾讯视频、心悦、浏览器、看点、微视、腾讯手游助手、Wegame、腾讯新闻、腾讯管家、企鹅电竞、腾讯动漫、QQ 音乐、腾讯充值、快手、华为、小米、OPPO、vivo、bilibili、TapTap、斗鱼、虎牙、4399、好游快爆、九游、豌豆荚、Baidu手机助手、魅族、金立、联想、三星、努比亚、小米黑鲨、腾讯游戏手机等。

IT之家了解到，今年 5 月，《天涯明月刀手游》官方曾宣布将于暑假期间迎来终极测试，并最终确定定于 8 月 31 日。经测试，官方表示将在战斗、剧情、场景等多方面进行优化，并获得单服、跨服以及手游 PC 版的测试和优化，同时实现帧数稳定性提升。