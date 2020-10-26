《英雄联盟》手游明日公测，注册教程看这里

IT之家10月26日消息 英雄联盟手游将于 10 月 27 日在日本、韩国、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡开启公测，虽然很遗憾没有中国内地，但目前各大平台已提供相应的加速通道，例如 UU 加速器、海豚、迅游和 biubiu 等，因此玩家们还是完全可以做到合法合理地游玩海外游戏。

下面以日区举例，首先你需要拥有一个性能足够运行游戏的安卓或 iOS 设备，然后打开谷歌商店或 App store 预约，当然，这里需要相应地区的账号和苹果 ID，这个无教程。

之后，请自行注册一个 LOL 日服的拳头账号以用于登录游戏，没有拳头账号的小伙伴在英雄联盟手游官网注册即可（东南亚地区由 Garena 平台代理，并不需要拳头帐号）：https://wildrift.leagueoflegends.com/zh-tw/

接下来当明天开测之后，你还需要对应地区的加速器才能连接，各位小伙伴可自行选择加速器平台，然后从谷歌商店或 App store 下载游戏（当然加速器也可以下载，但偶尔有玄学问题），下载完成之后即可尝试游玩。

IT之家整理了部分《英雄联盟》手游登录报错的解决方法，如果无法解决，建议放弃：

100005：缺少 Google Play，请自行安装解决

100034：登录超时，自行尝试切换网络或重启

10075/100036：通过官方渠道下载或更新后重新尝试

10087/100036：可能是一个设备有多个账号登陆导致

100093：账号登陆多个设备或同设备登陆多个账号导致

100036/100011：超时，尝试重新登陆或更换网络