机械师 T58-V 全面屏游戏本预售：十代 i5+GTX1650，到手价 5599 元起

IT之家 10 月 28 日消息 游戏本产品固然不乏优秀的性能以带来出色的游戏体验，但厚重的机身和缺乏创意的外观也是不少游戏本产品的痛点。现在，一款兼顾颜值和性能的全面屏游戏本机械师 T58-V 正在预售，感兴趣的朋友不妨关注一下。

外观上，机械师 T58-V 全面屏游戏本采用一块超窄边框的 15.6 英寸 A + 显示屏，分辨率为 1080P。整机采用全黑配色、搭配经由 16 道工艺打磨的立体金属 A 面双切边、2 条发光灯带和发光金属 LOGO。同时，T58-V 还在原来的基础上加入了多方向的斜向拉丝工艺，使外观的线条感更加明显，机身也显得更加硬朗。

配置方面，机械师 T58-V 搭载十代英特尔酷睿 i5-10200H 处理器，采用 4 核心 / 8 线程，睿频可达 4.1GHz。配合 GeForce GTX 1650 显卡，辅以 4GB 显存。此外，该机配备 512GB PCI-E 固态，顺序读取速度可达 2000MB/s 左右，顺序写入速度达 1220MB/s 左右，顺序读取速度约是普通 M.2 固态的 4 倍，该机还标配 8GB 的 DDR4 高频内存，让玩家游戏体验不掉线。

散热方面，该机采用四铜管 2+4 环绕布局，大面积铜质金属均热板加强导热，疾速排出内部热能，PWM 智能温控风扇，强大风速同时有效降低噪音。

IT之家获悉，其它方面，机械师 T58-V 采用 RGB 天面背光键盘，共计有 5 档背光，可选择 16 种键盘背光颜色，可自行设置。该机目前于京东开启预售，预售价 5799 元，定金 100 可抵 300 元，到手价 5599 元起。