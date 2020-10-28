曝华为 Watch GT2 Pro 支持和手机协调工作，首批支持高德地图、抖音等 App

IT之家 10 月 28 日消息 早在 9 月份，百度地图就宣布与华为鸿蒙 OS 2.0 合作，导航信息可以从手机无缝流转到手表上，抬腕即可查看路线，支持骑行和步行模式。现在，根据长安数码君的消息，华为 Watch GT2 Pro 手表将支持和手机协同工作，首批支持高德地图、百度地图、滴滴打车等 App。

该博主表示，在华为 Mate 40 手机国内发布会上，华为 Watch GT2 Pro 手表将与高德地图、百度地图、滴滴打车、网易云音乐、喜马拉雅、掌上高铁、同程旅游、美团、抖音、快手等 App 合作带来更智能的使用体验。

在此之前，该博主还爆料称华为手表应用商店将上线【更多应用】，老款也会升级，明年还将升级到鸿蒙系统，可玩性更高。

IT之家了解到，华为智能穿戴与运动健康产品线总裁张炜表示 WATCH GT2 Pro 是首款搭载鸿蒙 OS 的智能手表。

华为最新发布的手表产品为 Watch GT2 Pro 和 Watch GT2 保时捷设计，新款手表支持连续血氧测量，保时捷设计款采用了全钛金属材质和蓝宝石玻璃镜面。

华为秋季新品国内发布会将于 10 月 30 日在上海举行，主题为 “跃见非凡”，届时将正式发布新款手表。