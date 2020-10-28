消息称威马汽车自燃后中关村禁电动车入地下车库，多家物业：没接到通知

10 月 28 日下午消息，10 月 27 日晚北京北四环力学所内一辆威马电动汽车发生起火爆炸。网络有传言次事件发生后，中关村地区多个大厦接到通知，禁止电动车进入地下车库。新浪科技就此求证包括理想国际大厦在内的多个物业，均表示未接到此通知，电动车可以正常停入地下车库。

“我们没有接到这样的通知，蔚来汽车的车主可以正常停入底地下二层的车库。”理想国际大厦物业办公室的工作人员表示。附近几座大厦的物业也都在电话咨询中表示，未接到此通知，目前电动车可以正常驶入地下车库停放。

10 月 28 日上午 9 点，威马汽车在官方微博确认了该事故，并强调未造成人员受伤及其他财产损失。“目前正全力配合公安、消防及相关监管部门开展事故调查，后续结果将第一时间公布。”威马汽车方面表示。

10 月 28 日下午，国家市场监管管理局发布公告表示，日前，威马汽车制造温州有限公司决定自 2020 年 10 月 28 日起，召回 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 9 月 23 日生产的，装备了电芯型号为 ZNP3914895A-75A 的动力电池的部分 2020 款威尔马斯特电动汽车，共计 1282 辆。本次召回范围内的车辆由于电芯供应商在生产过程中混入了杂质，导致动力电池产生异常析锂。极端情况下可能导致电芯短路，引发动力电池热失控并产生起火风险，存在安全隐患。不过，此次召回主要原因是福建邵武发生的两起运营车辆事故。

2019 年 9 月，在上海某小区地库，一台静止停放的特斯拉 Model S 在极短时间内自燃起火并引发爆炸。因爆炸影响，周围停放车辆也遭到了不同程度的损毁。此事件发生后，也未有禁止电动车停入地下车库的通知。