若拜登当选特斯拉或迎重大利好：电动汽车将获大量补贴

据报道，CFRA 分析师加雷特 · 尼尔森（Garrett Nelson）在上周五接受采访时表示，如果乔 · 拜登赢得美国总统大选最终的胜利，特斯拉将成为主要受益者之一。

尼尔森表示，在拜登当选美国总统之后，特斯拉将成为 “最大的赢家之一”，因为特斯拉是一家 “纯电动汽车公司”，与其他汽车制造商不同，特斯拉的产品只有电动汽车，而不生产内燃机车辆，在拜登政府的领导下，电动汽车将会获得大量补贴。

这位 CFRA 分析师还指出，拜登提出的 “大规模扩大针对电动汽车的税收减免”，以及 “大规模建设电动汽车充电站”的建议，对于特斯拉来说是一个巨大的利好因素。尼尔森称：“在电动汽车充电站方面，美国将迎来 20 倍的提升，而这将大大提升电动汽车的普及度，让更多消费者接受纯电动汽车。”

上周，在田纳西州举行的最后一场总统竞选辩论中，拜登表示，如果自己当选，他的政府将进行投资，在高速公路上建设 5 万个电动汽车充电站。这位总统候选人表示，大规模修建充电站，将在未来让美国拥有 “巨大的电动汽车市场”。

拜登认为，他对电动汽车的愿景可以应对气候变化，并创造新的 “高薪就业岗位”。

与此同时，特斯拉将向欧洲出口 7000 辆在中国生产的 Model 3 电动汽车，当前这些车辆正在运输之中，这也是特斯拉向其他国家出口的首批国产汽车。

此前有报道显示，在刚刚宣布将在中国生产汽车的时候，特斯拉明确表示，国产车型是为了供应中国市场的需求，而不会被出口到其他国家市场。

然而，上个月的报道显示，特斯拉改变了自己的想法，该公司计划向其他国家出口在中国生产的 Model 3。

当前只知道共有大约 7000 辆汽车被首批运往欧洲，但是还不清楚未来车辆出口欧洲的频率和数量。

当前，特斯拉加入了极星和宝马等车企的行列，将在中国生产的电动汽车出口至欧洲。此举或许证明，特斯拉上海工厂的产能得到了大幅提升，甚至超过了中国市场的需求。据估计，中国市场当前正在等待 Model Y，因此对 Model 3 的需求提升出现了放缓，大约为每年 10 万辆左右。

上周，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）领导的特斯拉发布了 2020 年第三季度财报，该公司当季度营收达到 87.7 亿美元，同比上涨 39%。上周五，特斯拉股价下跌接近 1.2%，收于 420.63 美元。