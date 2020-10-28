连续起火事故后，威马宣布召回 1282 辆同批次电芯车辆，免费更换动力电池

10 月 28 日下午消息，在连续起火事故后，威马汽车宣布主动召回装备同一批次电芯的动力电池的 2020 款威尔马斯特电动汽车，并为这一批电动汽车的车主免费更换动力电池。

根据国家市场监管管理局今天下午发布的公告，日前，威马汽车制造温州有限公司决定自 2020 年 10 月 28 日起，召回 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 9 月 23 日生产的，装备了电芯型号为 ZNP3914895A-75A 的动力电池的部分 2020 款威尔马斯特电动汽车，共计 1282 辆。本次召回范围内的车辆由于电芯供应商在生产过程中混入了杂质，导致动力电池产生异常析锂。极端情况下可能导致电芯短路，引发动力电池热失控并产生起火风险，存在安全隐患。

“这次是主动上报召回，在 10 月 5 日的第二起自燃事故出现后，内部迅速排查了相关问题，就决定主动上报，进行召回。”一位威马汽车内部人士告诉新浪科技，此次主动召回从发现问题到上报相关部门再到落实，前后耗时 23 天。

该内部人士透露，此次威马汽车采取的主动召回措施，包括不限于电话联系，平邮信件以及消息推送。“我们通过车机系统，密集给装备该批次电芯动力电池的车主推送回店检测信息，要求他们在看到信息后就近到售后服务中心进行检测，并更换动力电池。只要他们启动车辆，就能看到相关信息。”

10 月 3 日和 5 日，福建省邵武市分别有一辆威马 EX5 发生自燃事故，两辆车均为出租车运营车辆，也是同一批次的产品。事故发生后，威马汽车在经过调查取证后表示，此次的同批两辆车辆发生自燃已初步确定是电池原因，均采用同一批次的电芯。为弥补损失，威马汽车承诺将承担所有的经济损失，为其更换无质量问题的电池包。

官网信息显示，威马汽车共有两款产品，分别为紧凑型 SUV 威马 EX5 和中型 SUV 威马 EX6 Plus。其他产品比如 EX5-Z、EX5 纪念版、EX6plus 极地版、EX6 Plus 6 座版等均为基于这两款车型的衍生品，补贴后威马汽车的售价区间为 14.98 万 - 28.88 万元。

最新的乘联会数据显示，威马汽车 2019 年年销量 1.68 万辆，在造车新势力中排名第二。据威马汽车官方数据，威马今年三季度累计销量 6200 辆，同比增长 79.3%，其中 9 月销量为 2107 辆，同比增长 38.8%。