国产 SSD “龟甲”(Turtle Armor)诞生：承诺只使用一线大厂原封颗粒

IT之家10月28日消息 10月23日，国产存储SSD新品牌“龟甲（Turtle Armor）”在西安诞生亮相，来自铠侠电子、长江存储、群联电子以及国科微等多家合作厂商代表参加了发布会活动。SSD存储“龟甲（Turtle Armor）”来自江苏芯盛智能科技有限公司。

江苏芯盛智能科技官方承诺，龟甲的存储产品只会使用一线大厂的原封颗粒。

IT之家获悉，目前芯盛官网有国产高性能PCIe固态硬盘控制器芯片XITC2311、高性能低功耗 PCIe 固态硬盘控制芯片产品XITC2311LT的介绍：

国产高性能PCIe固态硬盘控制器芯片

产品型号：XITC2311

XITC2311 是芯盛面向个人电脑、数据中心、云存储等应用推出高性能、高可靠国产 PCIe 3.0 固态硬盘控制器芯片。相比于传统的 SATA 固态硬盘控制器，XITC2311 拥有更快的速度，更强的 ECC 纠错能力，更低的功耗，及支持更大的容量。XITC 兼容所有主流厂商的 SLC、MLC、TLC 和 QLC 闪存颗粒，并内置独有的第三代自主知识产权的 LDPC 纠错技术 NANDXtraTM，使固态硬盘的寿命提升至少三倍以上。XITC2311 也同时支持中国信息安全测评中心、国家密码管理局双认证，硬件集成国密 SM2/3/4 加解密算法与国际通用的 RSA/SHA/AES 算法，进一步为信息安全保驾护航。

产品特点

• 支持 PCIe Gen3 x 4 接口及兼容 NVMe 1.3 协议标准，最大带宽 2.0GBps

• 支持 4 通道闪存接口，最大支持 32 个片选信号，原生支持 8TB 容量

• 支持 SLC/MLC/TLC/QLC 闪存颗粒，兼容 ONFI 4.0/Toggle 3.0 和非同步闪存接口

• 支持 16/32 位宽的 DDR4/DDR3/DDR3L/LDPDDR3 接口，最大外挂 8GB DDR

• 内置第三代 LDPC NANDXtraTM 纠错引擎，固态硬盘的寿命提升至少三倍以上

• 独有的 NANDXtraTM 技术，固态硬盘的寿命提升三倍以上

• 内置国密 SM2/3/4 及 RSA-2048/SHA-256/AES-256 加密引擎，支持加密固件定制化开发

• 支持 BGA SSD 封装及 M.2 2230，为新一代超薄计算设备优化

• 支持端到端数据保护、异常掉电保护、热保护及数据自毁

• 支持 HMB 及 CMB

• 支持商业级及工业级应用环境

高性能低功耗 PCIe 固态硬盘控制芯片产品

型号：XITC2311LT

XITC2311LT 是国内首款适用于消费、工控和类工控市场的国产高性能低功耗 PCIe 固态硬盘控制器，是 XITC2311 的低功耗版本。XITC2311LT 的 DRAM-less 设计提供低成本、小尺寸、低功耗的 SSD 解決方案，除支持主流的 M.2 2280 外形外，也支持 M.2 22110/2260/2240 等其他 M.2 外形，甚至支持 M.2 2230 及单芯片 BGA SSD，可广泛应用于笔记本、平板、手持设备、工业计算机、金融设备、教育平台等

XITC2311LT 提供完整的一站式固件解决方案，支持业内所有主流的 MLC、TLC、QLC 闪存颗粒。采用先进的动态 SLC Cache 算法，拥有优秀的用户体验。内置独有的第三代 LDPC 错误纠正技术 NANDXtraTM，最高提升三倍 NAND 耐久度。