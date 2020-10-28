媒体：苹果 iPhone 12 全线跌破发行价，iPhone 12 Pro 加价空间降至几百元

IT之家 10 月 28 日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

IT之家获悉，苹果手机 iPhone 12 上市 5 天后，有消息称深圳华强北市场售卖价格已跌破发行价，原本 64G 红色手机价格从 6299 元跌到了 5800 元，128G 红色手机从 6799 元跌到了 6400 元。

据凤凰WEEKLY财经报道，iPhone12 的涨价高潮结束得比想象中更早，高价没能撑过苹果 Apple 官网开售第二天。10 月 24 日，有个体手机店主已开始为柜台上的新机销路发愁。“新到一台 iPhone12 Pro 256G，海军蓝，特价出 9600 元。”店主此前对这款型号的手机报价为 12300 元，高出官网定价约 3000 元，询价者很多，要想抢先拿到手得预付订金。

但一夜过后，iPhone 12 系列市场价格大幅缩水。iPhone 12 Pro加价空间降至几百元，在另一名手机店主 10 月 26 日的报价单中，iPhone 12 已全线跌破发行价，官网价格 6799 元的机型，最低能给出 6480 元。

据红星新闻报道，10月28日探访成都太古里Apple直营店，发现iPhone 12黑色、红色、蓝色基本上都有现货，而白色和绿色 128G 存储容量版目前缺货。该直营店销售价格与官网价格一致，销售人员介绍，从现在预约情况来看，iPhone12、iPhone 12 Pro产品供应整体不是太充足，特别是iPhone 12 Pro，普遍处于缺货状态。

据微博博主@程远Cherio 晒出的iPhone 12销售单显示，iPhone 12国行64GB版红色最低5850元，128GB版红色6470元，256GB蓝色售价7390元。而iPhone 12 Pro还需要加价，128GB海蓝色9390元，256GB海蓝色10350元，512GB海蓝色售价12350元。