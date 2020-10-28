苹果 iPhone 12 新机福利：免费赠送 90 天 Apple Arcade 游戏服务

IT之家 10 月 28 日消息 在 iPhone 12 于 10 月发布后不久，苹果公司就宣布了一项试用优惠，向新的 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 和 iPod touch 用户提供 90 天的免费 Apple Arcade 体验。

如今不少用户已经购买 iPhone 12 新机，在手机激活后的 90 天内都可以领取 90 天的免费 Apple Arcade 体验。为了让用户知晓这项福利，苹果近日开始用电子邮件、App Store 和各种 iOS 平台工具告诉用户免费试用 Apple Arcade，已经订阅 Apple Arcade 服务的用户似乎不受影响。

苹果过去曾利用系统推送通知来推广第一方产品和服务。例如，在 2014 年，曾发出推送通知，宣传 App Store（RED）的活动。Apple Store 应用还在 2018 年推送了推广 iPhone XR 和 XS 的广告。

IT之家了解到，在亚马逊、Netflix、微软和其他主要科技行业公司的激烈竞争中，苹果正在积极营销其新的和现有的服务。该公司正在与各个细分领域的老牌企业进行竞争，从音乐到视频流媒体，再到新闻，以及现在的基于订阅的游戏服务。为了更好地在价格上进行竞争，苹果在今年晚些时候将推出一个名为 Apple One 的捆绑服务计划，将 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、Apple News+、iCloud 存储和即将推出的 Apple Fitness + 打包订阅。

值得一提的是，由于中国市场还没有开通 Apple Arcade 服务，因此国内 iPhone 12 用户也无缘这个福利。