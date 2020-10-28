官宣：小米钱包正式升级为 “天星金融钱包”（附变化内容）

IT之家10月28日消息 小米官方宣布，在小米数科品牌正式升级为天星数科的同时，小米钱包App也全面升级为了天星金融钱包App。现在小米官方就给大家仔细讲解一下本次的升级变化。

变了什么

logo和名称

小米钱包更名天星金融钱包，logo也变为新版的蓝色品牌logo。

加入金融服务

IT之家注意到，本次升级后，加入了小米随星借（原小米贷款）、保险、金融、小米互助等服务，并且实现账号通用。

什么没变

依然是小米旗下品牌

天星数科依旧是小米集团旗下品牌，天星金融钱包也依旧为小米用户提供服务。

钱包原有的服务不变

NFC的交通卡（原小米公交）、门卡、Mi Pay等，以及小米信用卡、米币、充值缴费、福利中心等功能照旧，依然可以迅速在新版钱包App首页找到它们。



答疑解惑

Q:小米金融为什么要变成天星金融，升级后，天星金融与小米集团是什么关系？

A:依照小米集团的整体发展规划，同时也为了给您提供更优质的服务，小米金融品牌全新升级为天星金融。本次变更主要是品牌更名升级，天星金融仍然是小米集团旗下的金融科技服务平台。

Q:天星数科、天星金融、天星银行的区别

A:天星数科是小米旗下品牌，旨在为个人、企业用户提供普惠、安全、数字化的金融和科技服务；天星金融为天星数科推出的金融科技服务平台，主要通过天星金融App等旗下官方应用向用户提供互联网贷款、支付、保险、理财、互助等金融科技服务；天星银行为天星数科旗下虚拟银行，是香港首批获颁牌照的虚拟银行。如果您希望获得更多相关信息，可以登陆天星数科官网（www.airstar.com）了解详情。

*天星数科&天星金融的官网地址已变更为：www.airstar.com

*Mi Pay、交通卡等相关NFC功能详情可访问：www.mipay.com

*捷付睿通提供的第三方支付服务和产品详情，可访问：www.mipay.net

Q:天星金融钱包此次升级有哪些服务更名呢？

A:天星金融钱包即为原小米钱包，相关业务更名有：收银台的支付渠道“小米钱包”改为“天星支付”，“小米公交”改为“交通卡”、“小米门卡”改为“门卡”、“小米车钥匙”改为“车钥匙”。品牌升级后除页面展示名称不一样以外，使用体验均与此前一致。

Q:品牌升级后，交通卡（小米公交）、门卡的使用有什么区别吗？

A:交通卡就是原来的小米公交，门卡是原小米门卡，品牌升级后除页面展示不一样外，使用均与之前一致。

Q:为什么收银台出现“天星支付”和“小米钱包”两个支付渠道？

A:“天星支付”是原“小米钱包”支付，品牌升级后除页面展示不一样外，使用体验均与此前一致。

Q:为什么使用天星随星收（原小米收款宝）时界面提示需要勾选签署新的用户协议？会影响商户的正常使用吗？

A:天星随星收是原小米收款宝，天星随星收（原小米收款宝）是上海鸿米信息科技有限公司开发并运营的一款为商户收款服务的聚合支付产品，上海鸿米是产品服务中的服务商角色，因此需要用户与上海鸿米签署服务协议，不会影响商户的正常交易以及结算，请放心使用。