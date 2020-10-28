中国铁路：盘点今年已开通和年底前即将开通的「高铁」线路

IT之家10月28日消息 中国铁路表示，今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，即将过去的 “十三五”时期，中国铁路加速奔跑。近期中国铁路官方盘点了今年已开通的线路和即将在年底前开通的高铁线路。IT之家获悉，中国铁路称预计到 “十三五”末，全国铁路营业里程将在 14.5 万公里左右，其中高铁 3.8 万公里以上。

下面是今年已开通线路

成昆铁路复线米易至攀枝花段

2020 年 5 月 26 日开通

成昆铁路复线米攀段全长 68 公里，设计时速为 160 公里。该线位于四川省攀枝花市境内，北起米易县，向南经盐边县，至攀枝花市仁和区，共设米易东、丙谷东、盐边、普达、攀枝花南 5 个车站。

商合杭高铁合湖段

2020 年 6 月 28 日开通

商合杭高铁合湖段全长 309 公里，设计时速为 350 公里（其中芜湖至宣城段时速 250 公里）。该线起自安徽省合肥市肥东县，经马鞍山市含山县至芜湖市、宣城市，到达浙江省湖州市，共设肥东、柘皋、巢湖东、含山南、芜湖北、芜湖、芜湖南、湾沚南、宣城、郎溪南、广德南、安吉、湖州等 13 个车站。

格库铁路青海段

2020 年 6 月 30 日开通

格库铁路青海段全长 505.6 公里，设计时速为 120 公里。该线位于青海省西部与新疆维吾尔自治区东南部，起自格尔木市，沿昆仑山北麓、柴达木盆地南缘西行，进入新疆境内穿越阿尔金山，到达库尔勒市，共设格尔木南、乌图美仁、甘森、花土沟、茫崖镇等 15 个车站。

喀赤高铁

2020 年 6 月 30 日开通

喀赤高铁全长 156 公里，设计时速为 250 公里。该线起自辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县，经辽宁省朝阳市建平县和内蒙古自治区赤峰市宁城县、平庄镇，到达内蒙古自治区赤峰市，共设喀左、建平、宁城、平庄、赤峰 5 个车站。

沪苏通铁路

2020 年 7 月 1 日开通

沪苏通铁路全长 143 公里，设计时速为 200 公里。该线北起江苏省南通市，从既有南京至启东铁路赵甸站引出，经南通市通州区，向南跨越长江，经江苏省苏州市的张家港、常熟、太仓市，终到上海市嘉定区，共设赵甸、南通西、张家港北、张家港、常熟、太仓港、太仓、太仓南、安亭西 9 个车站。

安顺至六盘水高速铁路

2020 年 7 月 8 日开通

安六高铁全长 125 公里，设计时速为 250 公里。该线位于贵州省西部安顺市、六盘水市境内，共设安顺西、黄桶北、六枝南、长箐、冷坝、六盘水东、水城、六盘水等 8 个车站。

广石铁路

2020 年 8 月 18 日开通

广（州）石（滩）铁路全长 68.889 公里，设计时速为 120 公里。该线自京广线江村站北端引出，途经广州市花都区、白云区、黄埔区和增城区，接入广深城际铁路石滩站，共设江村、长冈、朝亮、增城西、石滩 5 个车站。

珠机城际铁路珠海至珠海长隆段

2020 年 8 月 18 日开通

珠机城际铁路珠海至珠海长隆段全长 16.86 公里，设计时速为 100 公里。该线全线位于珠海市内，除珠海站外，其他车站均为地下车站，珠海站成为全国首个联通双口岸（拱北口岸、青茂口岸）的车站，共设珠海、湾仔北、十字门、横琴北、横琴、珠海长隆 6 个车站。

阳大铁路

2020 年 9 月 24 日开通

阳大铁路全长 79.07 公里，其中阳泉北至阳泉东段 37.9 公里为新建铁路，设计时速为 120 公里。该线正线自既有石太客专引出，采取新建和利用既有铁路改造两种方式建设，阳泉东至大寨段将利用既有铁路电气化改造并增加客运设施，全线新建阳泉北（阳大场）、盂县东、河底、荫营东、阳泉东 5 座车站。

衢宁铁路

2020 年 9 月 27 日开通

衢宁铁路全长 379 公里，设计时速为 160 公里。该线从浙西南延伸至闽东北，北起浙江省衢州市，向南途经浙江省丽水市、福建省南平市，终至福建省宁德市，共设衢州、龙游南、遂昌、松阳、龙泉市、庆元、松溪、政和、建瓯东、屏南、周宁、蕉城、宁德 13 个客货运车站。

下面是今年年底前将开通的线路

盐通高铁

进入联调联试阶段

盐通高铁全长 156.6 公里，设计时速为 350 公里。该线北起徐盐铁路盐城站，南至沪苏通铁路南通西站，共设盐城、盐城大丰、东台、海安、如皋南和南通西 6 座车站。

连镇高铁淮镇段

进入联调联试阶段

连镇高铁全线长约 304.5 公里，设计时速为 250 公里，北段为连云港至淮安段，已于 2019 年 12 月 16 日开通运营，南段即淮安至镇江段正线全长约 200 公里，设淮安东、宝应、高邮北、高邮、扬州东、大港南、丹徒等车站。

连徐高铁

与青盐铁路顺利并线

连徐高铁全长约 180 公里，设计时速为 350 公里。该线位于江苏省北部黄淮平原地区，西起徐州市，东至连云港市，自西向东经过徐州市的邳州市、新沂市和连云港市的东海县，西端引入徐州枢纽，连接郑徐高铁、京沪高铁、徐宿淮盐铁路，共设连云港、东海、新沂南、邳州东、大许南（预留站）和后马庄 6 座车站。

银西高铁

全线拉通试验

银西高铁连接陕西省、甘肃省和宁夏回族自治区，南起陕西西安，向西北经陕西咸阳、甘肃庆阳、宁夏吴忠后，接入银川。线路全长 618 公里，其中甘宁段全长 425 公里、陕西段全长 193 公里，设计时速 250 公里，预留时速 350 公里有砟高铁提速条件。

合安高铁

进入联调联试阶段

合安高铁自合肥西站引出，通过肥西联络线与合肥南站接轨，经肥西、舒城、庐江、桐城、怀宁等市县，终至安庆西站，正线全长约 162 公里，设计时速 350 公里。全线设合肥西、竹溪、肥西、舒城东、庐江西、桐城东、桐城南等车站。

京沈高铁北京至承德段

进入联调联试阶段

京沈高铁北京至承德段线路全长 192 公里，途经北京市朝阳区、顺义区、昌平区、怀柔区、密云区，进入河北省承德市，沿线设北京朝阳站、顺义西站、怀柔南站、密云站、兴隆县西站、安匠站、承德南站（承德南站已于 2018 年底开通运营）。

京雄城际铁路大兴机场至雄安段

进入联调联试阶段

京雄城际铁路大兴机场至雄安段自大兴机场站引出，途经北京大兴区、河北省廊坊市和霸州市至雄安新区，沿线设两站一线路所，分别为固安东站、霸州北站、板西线路所，终到雄安站，全长 60.65 公里，为双线高速铁路，正线设计时速 350 公里。

太焦高铁

进入联调联试阶段

太焦高铁北起山西省会太原，南至河南焦作，全长约 358.8 公里，山西段约 325.4 公里，设计时速 250 公里。

潍莱高铁

进入联调联试阶段

潍莱高铁起自济青高铁潍坊北站，向东经山东昌邑市、平度市、莱西市，与青荣城际铁路莱西北站接轨。该线路全长 125.4 公里，设计时速 350 公里，共设潍坊北、昌邑、平度、莱西北 4 座车站，其中昌邑、平度为新建车站。

福平铁路

进入联调联试阶段

福平铁路线路全长 88.43 公里，设计时速 200 公里，全线设福州、福州南、长乐、长乐东、长乐南、平潭共 6 座车站，其中福州、福州南为既有站，其余为新建站。