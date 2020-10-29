禁止第三方商户销售某些商品，德国监管机构对亚马逊和苹果发起新的反垄断调查

据报道，德国反垄断机构已经对亚马逊和苹果可能存在的反竞争行为展开了调查。

亚马逊在其电子商务平台上禁止部分第三方商户销售某些品牌的商品，德国联邦卡特尔办公室正在其进行调查，以确定此举是否符合德国法律。

卡特尔办公室主席安德雷斯 · 蒙特（Andreas Mundt）表示：“有一些品牌，除了亚马逊自己和各品牌制造商外，其他商家不可进行销售。”

亚马逊表示将配合德国当局的调查，并补充说他们会不断投资，以保护其线上商店免受非法商品的影响。

苹果公司表示，他们一直以来都遵守当地法律，并期待将事实情况分享给德国竞争主管部门。

联邦卡特尔办公室没有立即对此发表评论。

蒙特表示，这些协议可以为预防商品遭受盗版侵袭提供帮助。然而，禁止第三方销售商品，必须 “遵守相称性原则，不得影响竞争。”

他表示，最突出的例子就是亚马逊与手机制造商苹果之间的合作，只有苹果经销商和亚马逊自己客户在其平台上销售 iPhone 智能手机。

在本次对亚马逊发起新调查之前，8 月，德国竞争监管机构对亚马逊是否以及如何影响贸易商在其市场上的定价展开调查。

德国是亚马逊仅次于美国的第二大市场。在德国市场上，2020 年 3 月至 5 月间，第三方交易商销售额占总销售额的 65%。

去年，亚马逊与德国主管部门达成协议，对第三方卖家的服务条款进行了全面改革，以促使该办公室放弃了对其发起的长达 7 个月的调查。