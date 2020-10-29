大摩：郑州等中国城市空气质量下降表明苹果 iPhone 12 产量增加

摩根士丹利分析师周三称其正在跟踪中国城市的空气质量报告，而这些报告表明与 iPhone 12 生产相关的工业活动有所增加。

上周已有两款 iPhone 12 机型上市销售，下个月还将有两款上市，这比苹果公司传统上向市场推出新机型的时间晚了几周，该公司的目标通常是在 9 月发布新款 iPhone，而推迟发布时间很可能是因为新冠肺炎疫情造成了干扰。投资者正在寻找有关苹果公司成品设备生产情况的线索，以便更好地预测未来几个季度的销售前景。

在摩根士丹利看来，中国城市的空气质量就是此类线索之一。该行分析师写道：“利用一个收集和发布中国空气质量数据的非营利性平台的空气质量数据，我们跟踪了中国 4 个城市的二氧化氮水平（对温度、湿度、风力等变量进行了控制）。根据欧洲航天局（ESA）的说法，这是工业活动的一级指标，而苹果公司的制造合作伙伴在这些城市拥有大量的制造业务。”

郑州是苹果公司制造合作伙伴的主要生产基地，而摩根士丹利的分析师指出，该市的空气质量下降，这表明 iPhone 12 产量增加。

以凯蒂 · 休伯蒂（Katy Huberty）为首的分析师本周发布报告称：“截至 10 月 26 日的郑州空气质量数据显示，工业生产水平近日大幅上升，与以往历史上季节性上升的时间相比晚了约一个月。我们认为，这与 iPhone 12 量产增长的时间相符。”

摩根士丹利还指出，9 月初深圳的工业生产有所上升，但低于历史季节性水平。分析师还发现，最近几天成都的工业活动正在加速增长；而在重庆，在经历了 9 月份的起落之后，最近几天的工业生产活动也大幅上升。

苹果公司将于美国东部时间周四盘后（北京时间周五凌晨）公布第四财季财报，但这一财季的截止日期为 9 月，因此这份财报中不会包括 iPhone 12 的任何销售数据。