美国 T-Mobile 扩大更快中频 5G 网络：覆盖范围几乎翻一倍

10 月 29 日消息，据国外媒体报道，美国电信运营商 T-Mobile 宣布了拓展其 2.5GHz 中频段 5G 网络，该网络目前在数十个新城市中可用，相比去年 9 月底一次主要中频段，覆盖范围增加接近一倍。

在声明中 T-Mobile 表示，它现在已经在美国近 410 个城市和乡镇获得了 5G 中频支持。

T-Mobile 的 5G 网络将其广泛使用的 600mhz 低频网络 (覆盖范围覆盖全国范围，但在速度提升方面不及 LTE)与更快的 2.5 GHz 网络以及超快的 mmWave 网络 (速度最快，但覆盖范围最差)结合在一起。

这就是该公司喜欢称其为 5G 的 “分层蛋糕”方法。2.5GHz 的蛋糕块是 “ 金发姑娘”部分：足够快，可以在常规 LTE 和低频段 5G 上提供有意义的速度提升，但仍然能够可以在广阔的城镇中传输，而不必担心树木，墙壁或建筑物的干扰。

这一轮的扩张在苹果发布新 5G 系列 iPhone 后，预计将大大增加美国 5G 设备数量。

由于去年首次推出了 5G 网络，T-Mobile 的低频带网络已经覆盖了全国。当前中频扩展的目标是为更多的用户带来真正的下一代高速网速。

T-Mobile 计划继续积极的中频段 5G 扩展，目标是到 2020 年底覆盖 1 亿人。