用 5G 仰望天空，靠 4G 脚踏实地

10 月 28 日消息 5G 虽然早已入场，但是运营商的营收主力军仍是 4G，而且在相当长的时间内，这种趋势难以彻底扭转。在 5G 难当大任的情况下，踏实运营 4G 仍然是运营商的主要工作。毕竟靠期待无法获得当前的发展能力。

一、5G 尚在铺路阶段，赚钱能力还在养成中

5G 早已经成为全社会的热点，尤其是在中美博弈不断加速的情况下，5G 已经成为国家科技竞争甚至国际地位竞争的焦点。除了对 5G 的各种期待之外，有关 5G 是否陷阱以及是否过度建设的讨论也不绝于耳。

从 5G 发牌至今即将一年半的时间，从三大运营商同步上架 5G 套餐至今也即将满周年。虽然包括中国广电在内的 5G“四大金刚”都在不遗余力地加快 5G 建设步伐，但是客观上讲，5G 距离主力军的地位还有相当距离。

近日三大运营商都公布了今年前三个季度的经营报告。数据显示，中国移动和中国电信的 5G 套餐用户分别超过 1.14 亿户和 0.63 亿户。虽然中国联通的 5G 相关用户数据仍未公布，但是其 5G 套餐用户总量应该与中国电信相差不多。

运营商在加大 5G 用户发展的同时，更主要的还是加大 5G 网络建设。公开的信息显示，三大运营商已经在 10 月份基本上完成了今年年初的 5G 建设计划。从全年来看，5G 基站开通数量有望接近 70 万站。

虽然有关 5G 的相关发展成绩都非常突出，但是 5G 距离拥有赚钱能力还有非常远的距离。任何试图通过边建设、边发展、边赚钱，并据此养活 5G 网络建设的想法，都有过分苛刻的嫌疑，毕竟 5G 技术和场景还在进一步成熟中。

实事求是地说，5G 还处于仰望天空的阶段。大家应该更多地看好 5G 的未来，并且对于 5G 与 4G 的长期共存还有充足的思想准备。就像虽然早已进入后 4G 时代，但是 3G 网络并未完全退网一样。

二、4G 时代虽已进入后期，但是潜力挖一挖还会有的

工业和信息化部公布的数据显示，截至 9 月末，三家基础电信企业的 4G 用户数为 12.93 亿户，同比增长 2.3%，在移动电话用户总数中占比为 80.8%，占比较上年末提高 0.7 个百分点。应该说，4G 的用户增长尚未停止。

除了用户和渗透率提升之外，以 4G 为主要代表的流量增长也仍有两位数。同样来源于工业和信息化部的数据显示，前三季度，三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入 4688 亿元，同比增长 2.7%。

虽然流量的业务量增速和收入同比增长都相较于 2017 年有了明显的下滑，但是相对于 4G 庞大的规模体量来说，当前的增量也相当可观。如果仅从增量看，前三个季度的流量收入增量就已经相当于短信业务全年的收入总量。

当前 4G 用户、流量都处于增长期间，如何维持或者延续这种增长态势，已经成为运营商工作中的绝对重点内容。在不限量被迫下架、流量单价无法调升的情况下，刺激流量业务量增长就成为唯一的出路。

三、刺激高清内容消费，或成为流量经营突破口

在流量保持正向增长的同时用户 DOU 却出现了短暂回调。工业和信息化部的数据显示，9 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 10.86GB / 户，同比增长 29.4%，比上年 12 月高 2.27GB / 户，但较 8 月低 0.39GB / 户。

如果用户 DOU 的回调进一步加大，那么必将导致流量收入的下滑。这里需要特别提醒大家注意，用户 9 月份 DOU 的下调是在流量总体增长的情况出现的。因此，这种警示意义非常重大。

当前消费互联网的语境下，刺激用户流量增长最好的办法就只有向视频突破，尤其是刺激高清视频消费。无论是加入线上高清电影推广，还是支持抖音等高清短视频应用，甚至高清游戏，运营商可用的手段其实并不多。

能不能引领后 4G 时代的大视频 + 大流量发展，已经成为关系运营商能否可持续发展重大课题。而且这与运营商持续开展的加速向村镇用户市场下沉，特别是提升低 DOU 用户流量消费的操作并不矛盾。

四、提升上网用户渗透率，做大流量消费用户规模

工业和信息化部的数据显示，截至 9 月末，三家基础电信企业发展手机上网用户数达 13.36 亿户，对移动电话用户的渗透率为 83.5%，较上年末提升 1.3 个百分点。上网用户渗透率的提升，有助于做大业务消费者基本盘。

让不适用职能手机的用户用上智能机，让不会上网的用户学会上网，这既需要运营商加大补贴加快功能机替换步伐，也需要学习中国联通那样通过断 2G 网络变相推动用户升级为 4G 用户。

另外，针对村镇等下沉市场的低消费能力用户，运营商还需要从导入开始对用户进行流量使用培养。毕竟 4G 网络的普及率已经高达 98%，想法设法将已有的 4G 网络能力变现，这本就是运营商提高资产回报率的有效方式。

在当前高清视频内容不足的情况下，进一步做大手机上网用户规模也是水到渠成的操作。但是在宏观经济形势整体不够景气的情况下，试图从低收入者哪里赚钱，其中的难度自然不会小。即便如此，这种操作也不能放松。

5G 的出现并没有直接打破 4G 现有的格局，而且 5G 的重构、创新和突破已将与以往有大不相同，毕竟 5G 更关注 2B。从长远来看，4G 与 5G 两者相辅相成发展才是更合理的趋势。如果说 4G 是当下的话，那么 5G 就是未来，大家需要从长计议。