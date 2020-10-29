又一重大半导体交易：Marvell 宣布 100 亿美元收购 Inphi

据报道，芯片供应商 Marvell Technology 今日宣布，将以 100 亿美元的现金和股票收购半导体公司 Inphi。

此举旨在扩大 Marvell 在数据中心和 5G 网络基础设施领域的影响力。与博通一样，Marvell 提供在铜质电缆上传输数据的芯片。而 Inphi 设计的芯片，通过光缆传输数据的速度比铜缆快数百倍。

当前，亚马逊、谷歌、微软和 Facebook 等公司的数据中心，都在使用 Inphi 的芯片进行光纤连接。此外，Inphi 还帮助微软通过高速光纤连接其数据中心，并连接 5G 网络的各个部分。

Marvell CEO 马特 · 墨菲（Matt Murphy）在接受采访时表示：“数据中心和 5G 基础设施是我们的两个关键市场。”

近期，全球半导体行业再次出现大规模整合。上月中旬，英伟达（Nvidia）和软银集团宣布达成最终协议，英伟达将从软银和软银愿景基金手中收购英国芯片制造商 ARM，交易价值约 400 亿美元。

10 月 27 日，AMD 宣布以 350 亿美元的股票收购半导体制造商赛灵思（Xilinx）。这将使 AMD 进入更多元化、更有利可图的市场，并拓展其数据中心产品线。

根据 Marvell 和 Inphi 今日达成的协议，每股 Inphi 股票可兑换 66 美元现金和 2.32 股合并后公司的股票。交易完成后，Marvell 股东将拥有合并后公司约 83% 的股份，Inphi 股东持有约 17% 的股份。

Marvell 计划使用资产负债表上的现金和债务资助这笔交易，摩根大通已为这笔交易做出 40 亿美元的资助承诺。

Marvell 总部设在硅谷，但目前的注册地是百慕大。交易完成后，Marvell 和 Inphi 都将成为一家新的美国注册控股公司的子公司。这笔交易于 2021 年下半年完成。