iPhone 12 Pro/Max 助攻，稳懋半导体 Q3 实现净利 4.6 亿元：同比增长 20%

10月28日消息，砷化镓晶圆代工大厂稳懋半导体今日发布了今年第三季度财报。

稳懋半导体

财报显示，稳懋半导体第三季营收达新台币65.66亿元，较前季增加9%，较去年同期增加3%；净利润为新台币19.67亿元（约合人民币4.6亿元），同比增长20%，为历史单季新高。

稳懋表示，始终秉持着客户分散、维持研发能量及持续扩充产能的长期策略，今年5,000片的产能扩充计划已于第三季底完成上线，目前单月产能已达41,000片，是全球产能最大的砷化镓晶圆制造公司。

稳懋称，未来几年5G网络逐渐成熟，5G手机渗透率逐年上升将进一步带动5G PA（功率放大器）的需求提升，同时随着全球顶尖智能手机厂商继脸部辨识之后进一步导入3D感测技术于AR（增强现实）应用上，预计将可带动另一波风潮，也让稳懋对于未来化合物半导体代工需求持续抱持乐观期待。

iPhone 12 Pro系列产品全新配备激光雷达(LiDAR)扫描仪，可测量光距并使用场景的像素深度信息。这种技术可提供更快、更逼真的增强现实体验，并将低光场景中的自动对焦速度提高至6倍，让用户在拍摄照片和视频时更精准、更迅速。

上周，有媒体报道称，LiDAR供应量不足而大缺货。消息称，苹果担心LiDAR备货量太少，恐拖累iPhone 12 Pro与接下来上市的iPhone 12 Pro Max出货，近期紧急大追单，LiDAR主力代工厂稳懋产能大爆满。

稳懋半导体成立于1999年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。

IT小百科：

懋[mào]，意思有5种，分别是 勤奋努力。古同“茂”，盛大。勉励，鼓励。美。高兴。出自东汉·许慎《说文》、《书·盘庚》、《国语·晋语四》、《书·益稷》。