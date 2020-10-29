【IT之家评测室】索泰 RTX 3070-8GD6 X-GAMING OC 评测：和所有的 2080Ti 说拜拜

英伟达 RTX30 系列显卡现在已经全面解禁，针对不同需求的用户，英伟达率先上市了 RTX 3080 系列显卡，对于游戏玩家来讲，RTX 3080 相比于上一代卡皇 RTX 2080Ti 在性能上有着非常大的提升，对于创意工作者来讲，RTX 3090 有着更大的显存，因此可以提供更好的渲染能力。



不过由于上市初期，受产能影响，不少人还是寄希望在 RTX 3070 上，老黄在发布会上曾经表示，RTX 3070 显卡将会是这一代中销量最高的次旗舰卡。在发布会上，老黄也很明确的表示，RTX 3070 显卡比上一代的旗舰显卡 RTX 2080Ti 表现旗鼓相当。这让不少玩家来讲非常振奋，毕竟用原先 1/3 的价格就能买到上一代卡皇的性能表现，自然也是非常值得入手的高性价比显卡。

随着 RTX 3070 显卡上市解禁，IT之家也拿到了索泰推出的全新 RTX 3070 显卡——索泰 RTX 3070-8GD6 X-GAMING OC 显卡（以下简称 “索泰 RTX 3070”），接下来我们一起看看索泰 3070 显卡具体表现如何。

外观

索泰 RTX 3070 采用了前卫大胆的粉色和蓝色撞色设计，和其他显卡黑皮 + RGB 灯光不同，在索泰 RTX 3070 显卡的风扇框架和背板上均采用了这样的粉蓝撞色。配合一个硬核一些的机箱会有着不错的效果。

整个索泰 RTX 3070 长度为 31 厘米，占据 2 个 PCIe 卡槽位，如果放到机箱内部，由于风扇框架部分也会占据一定高度，因此一些小板用户要注意下机箱整体尺寸大小。

散热方面，索泰 RTX 3070 显卡巨大的散热模组采用 3+2 复合热管设计，散热鳍片覆盖面积基本上占满了整张显卡。

风扇方面，索泰 RTX 3070 采用了 3 个盾鳞风扇，这 3 个风扇采用仿生结构，可以在低噪音情况下高效散热，另外支持 PWM 自动调速和 Freeze 风扇启停技术。

非公版产品相比与公版产品最大的变化就是在散热上，通过 30 分钟甜甜圈烤机测试，IT之家实测索泰 RTX 3070 温度稳定在 67 度上下，峰值功耗接近 240W。

背部电容上，索泰 RTX 3070 显卡采用了 SP-CAP 电容和 MLCC 电容组合的方式。

供电方面，索泰 RTX 3070 显卡配备了 2 个 8 Pin 的电源接口，官方推荐 650W 以上电源。这届英伟达的 RTX 30 系列显卡均支持 PCIe 4.0，在靠近电源接口位置，索泰将其标志性的信仰灯放在这里，这个 Logo 位置的信仰等支持 1680 万色 RGB 灯光切换，可以使用官方工具进行灯光调整。

IO 接口方面，索泰 RTX 3070 显卡配备了 1 个 HDMI 2.1 接口和 3 个 DP 1.4a 接口，满足我们常规的扩展需求。

总体来看，索泰 RTX 3070 显卡粉蓝撞色设计非常前卫，适合追求个性的潮玩人士选择，其具体表现又如何，让我们通过实际体验来看一下。

理论性能

此次 RTX 3070 显卡采用了与 RTX 3080 和 RTX 3090 同样的英伟达安培架构，其核心代号为 GA102，这一架构包含了第二代光线追踪计算单元和第三代深度学习单元。

由于采用了三星 8N 制程工艺，因此显卡核心面积更小，单位面积内晶体管密度也更大，其中 RTX 3070 核心面积为 392 平方毫米，包含 174 亿晶体管。RTX 3070 包含 6 组 GPC 单元、23 组 TPC 单元、46 组 SM 单元。

英伟达 RTX 3070 包含了 5888 个流处理器、184 个纹理单元、184 个第三代张量核心、46 个第二代光追核心、96 个光栅单元，核心频率在 1500Mhz-1750MHz 之间。在计算能力上，RTX 3070 单精度运算速度可以达到 20.4 TFLOPS，而上一代旗舰产品 RTX 2080 Ti 单精度运算速度为 13.4 TFLOPS。这次 RTX 3070 在显存上采用的是鱼上一代 RTX 2070、RTX 2080 相同的 GDDR6 显存，显存容量为 8GB，显存位宽 256 bit，显存带宽 448GB/s，显存频率为 14GHz。

从纸面数据上看，RTX 3070 在很多方面已经与 RTX 2080 Ti 非常接近，更高密度的晶体管让 RTX 3070 有着更高的计算能力。RTX 3070 公版产品 TGP 为 220W，回到我们手里的这款索泰 RTX 3070，因为更好的散热水平，其功耗会超过 220W。接下来，IT之家通过 3DMark 对索泰 RTX 3070 理论性能进行测试，首先我们看一下此次测试的硬件平台，信息如下：

实际测试中，我们看到，相同硬件平台下，索泰 RTX 3070 与 RTX 2080Ti 在基于 DX12 的 Time Spy 跑分中二者不相上下，索泰 RTX 3070 以微弱优势领先 RTX 2080Ti。

在基于 DX11 的 Fire Strike 跑分测试中我们看到，RTX 2080Ti 与索泰 RTX 3070 在测试数据上难分伯仲，二者可以说的上是齐头并进。

虽然在显存上索泰 RTX 3070 与 RTX 2080Ti 有一定差距，但这些差距都被英伟达安培核心强大的计算能力所弥补，因此我们看到，索泰 RTX 3070 在理论测试中可以做到与 RTX 2080Ti 平起平坐，其实际表现又如何？我们接下来通过游戏场景对索泰 RTX 3070 进行体验。

游戏体验

针对索泰 RTX 3070 显卡，IT之家选择《光明记忆》、《边境》、《古墓丽影：暗影》、《德军总部：新血脉》等几款游戏对其进行测试。由于这几款游戏都自带基准测试工具，因此我们测试选取 4K 和 2K 场景下手动最高画质并开启最高质量的光线追踪和最高质量的 DLSS。测试对比非公版版的 RTX 2080Ti 以及公版的 RTX 3080，测试数据如下：

通过几款游戏的对比我们看到，在 2K 和 4K 场景下，索泰 RTX 3070 相比于 RTX 2080Ti 有非常小的性能提升，作为一款非公版 RTX 3070 显卡，索泰 RTX 3070 在几款非光追游戏中二者表现旗鼓相当，在光追游戏中，双方基本上也可以打个平手，当然，整体来看，索泰 RTX 3070 作为一款非公版产品相比于公版 RTX 3070 散热更好，因此，其实际的测试数据也可以与 RTX 2080Ti 平起平坐。

总结

索泰 RTX 3070-8GD6 X-GAMING OC 显卡作为一款时尚前卫设计的非公版 RTX 3070 显卡定位为次旗舰产品，但实际体验则与上一代英伟达卡皇 RTX 2080Ti 表现不相上下。作为一款极具性价比的产品，RTX 3070 显卡在未来 DLSS 和支持光追游戏中会收获越来越多的拥趸，未来 RTX 3070 系列显卡也将肩负起普及光追游戏的大旗。

回归到索泰 RTX 3070-8GD6 X-GAMING OC 显卡本身，它粉蓝的撞色外观、高效的散热系统，让索泰 RTX 3070-8GD6 X-GAMING OC 显卡深的年轻群体的喜爱，如果你未来有装机需求，且追求时尚外观，那么索泰 RTX 3070-8GD6 X-GAMING OC 显卡一定会和你口味。